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۷ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۳

/ با حضور رئيس جمهوري /

آيين بازگشايي دانشگاه ها فردا در دانشگاه تهران برگزار مي شود

آيين بازگشايي دانشگاه ها فردا در دانشگاه تهران برگزار مي شود

آئين بازگشايي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور 8 مهر ماه با حضور رئيس جمهور در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مقامات مسئول و متوليان آموزش عالي، جمعي از روساي دانشگاه هاي كشور، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و مسئولين دفاتر اين نهاد در دانشگاه هاي كشور و جمعي از اساتيد و پژوهشگران در آئين گشايش سال تحصيلي جديد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور حضور پيدا مي كنند.

نفرات برگزيده اول تا سوم كنكور سراسري دانشگاه ها موسسات آموزش عالي كشور در گروه هاي مختلف آموزشي از سوي رئيس جمهور مورد تقدير قرار خواهند گرفت.

به گزارش مهر، پيش از اين مقرر شده بود كه آئين گشايش دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دوشنبه 3 مهر ماه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شود.

کد مطلب 387013

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