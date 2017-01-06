آغاز اکران های جشنواره «عمار» در غزه از ۱۸ دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه اکران های جشنواره مردمی فیلم عمار در غزه با عنوان «روزهای سینمای مقاومت» که سومین سال است در این منطقه برگزار می شود، رهبران گروه های فلسطینی سخنرانی خواهند کرد.

در مراسم افتتاحیه «روزهای سینمای مقاومت» در غزه قرار است پیام دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار در تهران قرائت شود و «احمد المدلل» از رهبران جهاد اسلامی فلسطین سخنران اصلی این مراسم خواهد بود.

مکان برگزاری جشنواره که صبح روز شنبه ۱۸ دی ماه افتتاح می شود، سالن «حبیبه» شهر غزه خواهد بود و پس از آن به مدت دو روز آثار برگزیده سینمای ایران و انقلاب اکران خواهند شد.

از جمله آثار حاضر در این اکران ها می توان به علمک، شکارچی شنبه، اهل سنت ایران، البیت، ولد و... اشاره کرد.