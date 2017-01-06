آمادگی ناوگان دریایی روسیه برای بازگشت احتمالی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم ، ویاچسلاو پوپوف که در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ فرمانده ناوگان شمال روسیه بود گفت این ناوگان درصورت بروز هرگونه مساله ی تهدید کننده ای برای حل بحران سوریه یا راه کارهای نظامی، به منطقه بازخواهد گشت.

وی در سخنرانی خود در روز جمعه ۶ ژانویه گفت: «شرایط حاکم بر سوریه زمینه را برای بازگشت ناوگان دریایی روسیه به پایگاه های خود فراهم خواهد ساخت».

سخنان وی در توضیح اظهارات والری گراسموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، مطرح شد. گراسموف از آغاز کاهش حضور نظامی ناوگان روسیه در سواحل سوریه خبر داده و گفته بود که ناوهای هواپیمابر ادمیرال کوزنتسوف، رزمناو هسته ای پترس بزرگ و برخی از کشتی های دیگر این ناوگان به روسیه بازخواهند گشت.

پوپوف تاکید کرد موضوع عقب نشینی کامل ناوگان نظامی روسیه از سوریه مظرح نیست، بلکه هدف کاهش دادن جزئی حضور نیروها پس از تحقق هدف اصلی از حضور آنان است. وی افزود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و فرمانده کل این تصمیم را اتخاذ کرده است .