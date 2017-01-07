دامداران توصیه های بهداشتی را برای جلوگیری از تب برفکی جدی بگیرند

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توصیه های بهداشتی دامپزشکی قزوین در راستای پیشگیری از بروز تب برفکی با رعایت ضوابط بهداشتی، قرنطینه ای نقش عمده ای در پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: بیماری تب برفکی یکی از بیماریهای ویروسی است که ابتلای دامها به این بیماری خسارات فراوانی را به اقتصاد دامداران وارد کرده و با رعایت ضوابط بهداشتی در دامداری و کنترل نقل و انتقال دامها از مناطق آلوده، تا حدود زیادی می توان از بروز بیماری پیشگیری کرد.

غیاث یزدی به دامداران توصیه کرد: از تردد غیر ضروری افراد به دامداری بکاهند و در صورت ضرورت، نسبت به فعال سازی حوضچه ضدعفونی و استفاده از مواد ضدعفونی مناسب در ورودی واحد اقدام کرده و قبل از ورود افراد و وسایط نقلیه به داخل واحد، نسبت به ضدعفونی اقدام کنند.

رئیس اداره دامپرشکی شهرستان قزوین تصریح کرد: با توجه به ظرفیت مندرج در پروانه بهداشتی دام در دامداری لازم است ضوابط مرتبط با تراکم دامداری را در واحد رعایت کنند همچنین ضمن رعایت بهداشت فردی، بهداشت جایگاه شیردوشی را نیز مد نظر قرارداده و در صورت بروز هرگونه علایم مشکوک به بیماری تب برفکی در دامها، بلافاصله مراتب ازطریق مسئول فنی به اداره دامپزشکی اطلاع رسانی شود.