امروز ايران امن ترين و با نفوذ ترين كشور منطقه است / جمهوري اسلامي مي تواند در تحقق صلح و امنيت خاورميانه نقش آفريني كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، فرمانده كل سپاه در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران اظهار داشت: پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي كه بزرگترين انقلاب مردمي و مذهبي سياسي در طول قرن گذشته در مقياس جهاني بود، شوك عظيمي به دنيا و به ويژه كشورهاي جهان سوم وارد كرد.

وي با بيان اينكه انقلاب اسلامي ملت ايران ، خلاء عظيمي در دوستان آمريكا در منطقه خليج فارس ايجاد كرد و اين منطقه را دستخوش تحولات قابل توجهي كرد، به توطئه هاي استكبار جهاني براي وارد كردن ايران به پذيرش نظريات آمريكا از ابتداي انقلاب تا كنون اشاره كرد و گفت: با افول قدرت آمريكا درمنطقه كه ناشي از حركت توفنده مردم مسلما ايران بود، آمريكا نيازمند استراتژي جديد بين المللي و خاورميانه شد و كارتر رئيس جمهور وقت، 20 فرودين 59 قطع روابط آمريكا و ايران را به صورت يكسويه اعلام كرد.

وي افزود: در مرحله دوم كودتاي نظامي معروف به نوژه طراحي شد و قرار بود در 19 تير ماه 59 با بمباران بيت حضرت امام درجماران و ساير مراكز حياتي تهران آغاز شود، كه نيروهاي انقلابي سپاه وارتش هوشيارانه به مقابله با اين كودتا پرداخته وهدف سرنگوني جمهوري اسلامي ايران را در نطفه خفه كردند.

سرلشگر صفوي گام بعدي توطئه هاي استكبار را آغاز درگيري توسط عناصر ضد انقلاب عنوان كرد كه از سوي رژيم بعثي تجهيز و مسلح مي شدند و به موازات آن از 15 فروردين 58 تحركات مرزي عراقي ها آغاز شد و صدام براي حمله رسمي به ايران به اربابان خود چراغ سبز نشان داد.

فرمانده كل سپاه كه خود از فرماندهان ارشد دوران جنگ تحميلي بود، ادامه داد: صدام روز 26 شهريور 59 قرار داد 1975 الجزاير كه خود او در زمان رژيم پهلوي امضاء كرده بود، را در برابر دوربين هاي تلويزيوني پاره كرد و 31 شهريور ماه همان سال تهاجم سراسري عراق به سرزمين جمهوري اسلامي ايران آغاز شد.

"در آن زمان استعداد زميني ارتش عراق 48 يگان رزمي شامل 12 لشگر وماشين نظامي اين كشور از نظر تجهيزات نظامي در شرايط بسيار مطلوبي قرار داشت."

وي افزود: عامل اصلي تحريك صدام به حمله به ايران، تمايلات جاه طلبانه صدام بود كه آرزو داشت رهبر جهان عرب و ژاندارم خليج فارس باشد و هدف عمده او كه در حقيقت هدف آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي بود، مهار انقلاب اسلامي ملت ايران بود.

به گزارش مهر، سرلشگر صفوي با بيان اينكه صدام اين هدف خود را در چند سطح پيگيري مي كرد، گفت: در گام اول قرار داد 1975 الجزاير را به نيت تسلط كامل بر اروند رود لغو كرد و در گام دوم به دنبال تجزيه استان خوزستان و تسلط بر منابع نفتي ايران و ايجاد شاهراه مناسب براي تردد در خليج فارس بود و عمده هدف او براندازي نظام نوپاي جمهوري اسلامي ايران بود .

وي تاكيد كرد: كمك برخي كشورهاي اروپايي در طول جنگ كه طولاني ترين و پرهزينه ترين درگيري درتاريخ معاصر خاورميانه بود و حقايق پشت پرده اين كمك ها حاكي است، برنامه هاي تدارك ديده شده و حمايت هاي تسليحاتي اروپايي ها از عراق، چنان بي سابقه بود كه از آن به عنوان انقلاب در تاسيسات نظامي عراق ياد مي شود.

فرمانده كل سپا پاسداران مشخصا از آمريكا، فرانسه، شوروي سابق، آلمان و انگليس به عنوان كشورهايي نام برد كه تجهيزات نظامي پيشرفته در اختيار عراق قرار دادند تا آن كشور پيروز جنگ با ايران باشد.

وي گفت: دامنه اين كار تا آنجا ادامه يافت كه رژيم بعثي صدام مناطق نظامي و برخي مناطق غير نظامي ايران و حتي شهر حلبچه آن كشور را بمباران شيميايي كرد اما هنگامي كه 5 هزار نفر در بمباران حلبچه جان خود را از دست دادند، هيچ يك از كشورها نسبت به اين مسئله اعتراض نكردند وحتي كشورهاي عربي منطقه نيز به حمايت از ماشين جنگي صدام پرداختند.

صفوي ادامه داد: امروز 26 سال از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران مي گذرد و سرنوشت دولت هايي كه درمقابل انقلاب اسلامي، امام خميني (ره)، ملت ايران و رزمندگان شجاع ارتش و سپاه و بسيج و جهاد سازندگي قرار گرفتند، بر همگان روشن شده است.

"امروز سرنوشت جنايتكاراني كه دست آنها به خون بهترين فرزندان اسلامي آغشته شد، به جايي رسيد كه به دست حاميان خود سرنگون شدند و سرنوشت ذلت بار، خفت بار و حقارت آميز صدام درمعرض ديد همگان قرار گرفته است، اتحاد جماهير شوروي دچار گسست شد و پانزده كشور مستقل به وجود آمد، آمريكا وانگليس چهار سال در عراق و افغانستان زمين گير شده اند و با پرداخت هزينه هاي كلان با شكست مواجه شدند".

سرلشگر صفوي با اشاره به اينكه آمريكا در جنگ اخير 320 ميليارد دلار در عراق هزينه كرد، گفت: حدود 39 هزار سرباز آمريكايي و انگليسي در افغانستان و 130 هزار نفر در عراق حضور دارند و هر روز متحمل هزينه هاي مالي و جاني فراواني مي شوند ولي اهداف آنها تحقق نيافته و اگر قصد داشتند از تاسيس حكومت اسلامي در عراق جلوگيري كنند مردم آن كشور دولت اسلامي و پارلمان اسلامي ايجاد كردند.

به گزارش مهر، وي تصريح كرد: حاميان غربي آمريكا كه خواستند مانع صدور انقلاب شوند، امروز با امواج بيداري اسلامي درجهان اسلام مواجه شدند و تنفر از آنها سراسر دنياي اسلام و حتي كشورهاي آمريكاي جنوبي را فرا گرفته است، شكست صهيونيستها در لبنان از يك گروه چريكي، اميد پيروزي امت اسلامي و آزادي قدس شريف در دل مسلمانان ايجاد كرد و وحدت درملتها وكشورهاي اسلامي روز به روز درحال گسترش است.

عضو شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به موضوع هسته اي كشورمان، فعاليت هسته اي صلح آميز را حق مسلم ملت ايران دانست و گفت: تغييري در مواضع اروپا وآمريكا ديده مي شود و دشمنان ايران اسلامي به اين نتيجه رسيده اند كه جمهوري اسلامي ايران به قدرت بزرگ منطقه اي تبديل شده و رهبري انقلاب در قلب ملتهاي مسلمان جاي گرفته و سخنان ايشان راهنمايي براي رسيدن به استقلال در كشورهاي اسلامي و گسترش روز افزون بيداري اسلامي است.

وي تاكيد كرد: دشمنان ايران متوجه شدند ايران اسلامي با مديريت ولايت فقيه و وحدت وانسجام قواي سه گانه ، به شعارهاي اول انقلاب بازگشته و ايران قدرتمند نه تنها قادر به دفاع از كشور، نظام و ملت خويش است، و نه تنها نيروهاي مسلح ما قادر به ايجاد امنيت پايدار هستند بلكه جمهوري اسلامي مي تواند در تحقق صلح و امنيت و پيشرفت كشورهاي منطقه حساس خاورميانه نقش آفريني نمايد.

به گزارش مهر، فرمانده كل سپا پاسداران انقلاب اسلامي در پايان خاطر نشان كرد: امروز جمهوري اسلامي ايران امن ترين و با نفوذ ترين كشور در خاورميانه است و سياست هاي صلح طلبانه آن حتي براي كشورهاي منطقه قفقاز و آسياي مركزي نيز منشاء خير و بركت بوده و كشورهاي اروپايي هم علاقه مند به تعامل مثبت با ايران به واسطه گسترش ارتباط و دوستي خود درمقابل سياست افزون طلبانه آمريكا، ايستادگي مي كنند.