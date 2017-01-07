ارائه بلیت تهرانگردی در ازای اهدای کتاب به کتابخانه های روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران، رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با اعلام اینکه اجرای طرح تهرانگردی در قبال اهدای کتاب با مشارکت اداره کل کتابخانه های عمومی استان و شهرداری ناحیه یک منطقه شش و با هدف اهدای کتاب شهروندان به کتابخانه روستای« ده خیر» از توابع شهرستان ری اجرا خواهد شد گفت : اجرای این طرح به صورت پیوسته با برگزاری گشت های گردشگری در پایتخت و شهرستان های استان تهران ادامه خواهد شد .

خسروآبادی افزود : گردشگری باید توسعه پایدار را در همه ابعاد جامعه به همراه داشته باشد.و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین ابزاری است که گردشگری میتواند با استفاده از آن تأثیر چشمگیری در رسیدن به توسعه پایدار داشته باشد. امروز ملاک سنجش شهرهای توسعه یافته بر اساس معیارهای فرهنگی است اگر فرهنگ در جامعه توسعه پیدا کند شاهد پیشرفت در همه ابعاد اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خواهیم بود. کتاب نقش اساسی و کلیدی در گسترش فرهنگ مطالعه و بالا بردن سواد اطلاعاتی مردم را داراست . با این وصف یکی از راه های جذب مشارکت های مردمی ، اهداء کتاب به کتابخانه های عمومی است.اگر فرهنگ مطالعه ترویج پیدا کند بی شک فرهنگ توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی نیز در جامعه پایدار خواهد بود. اجرا و تداوم این طرح در بلند مدت اثرات بیشماری در صیانت از بناها و تپه های تاریخی خواهد داشت .



خسروآبادی با بیان اینکه اهدای کتاب، یک حرکت جنبشی و مردمی است افزود: در این طرح با مشارکت شهروندان کتاب‌های مطالعه شده از منازل خارج میشود و برای استفاده عمومی در کتابخانه های روستایی جهت نشر دانش به اشتراک گذاشته شود. ما از عموم شهروندان میخواهیم با اهدای کتاب به کتابخانه های روستایی ضمن دریافت بلیط حضور در تورهای تهرانگردی ما را در اجرای این طرح یاری کنند. شهروندانی که علاقه مند به مشارکت در این طرح هستند نام کتاب اهدایی خود را به شماره ۵۰۰۰۲۰۳۰۰۰۱۰۰ ارسال کنند تا کد هدیه شرکت در تور ری گردی که تاریخ 23 دی ماه برگزار می شود را دریافت کنند. در این گشت همراه داشتن کتاب اهدایی بلیط شرکت در تور خواهد بود و شهروندان ضمن بازدید از آثار تاریخی شهرستان ری در انتها کتابهای خود را به کتابخانه روستایی ده خیر اهدا خواهند کرد.