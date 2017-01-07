به گزارش خبرنگار مهر، بخش آرای مردمی امسال در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر با تغییراتی روبه رو شده است. این بخش در این دوره از جشنواره، از طریق سایت اینترنتی که به زودی رونمایی می شود، انجام می شود و برهمین اساس صندوق های رای که سال‌های قبل آرای مردمی در آنها ریخته می‌شد، جمع آوری می شود و مخاطبان از طریق سایت آرای خود را اعلام می کنند. هنوز مشخص نیست که همچون سال‌های گذشته خانه سینما مسئولیت بخش آرای مردمی را برعهده دارد یا خیر.

همچنین فروش بلیت برای مخاطبان شهرستانی از طریق سایت جشنواره صورت می گیرد. همچنین یک سیمرغ به آرای مردمی تعلق می گیرد که از میان ۴۴ فیلم راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران انتخاب می شود و به برگزیدگان دوم و سوم آرای مردمی نیز جایزه اهدا می شود.

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر امسال یک روز زودتر یعنی ۹ بهمن ماه به مدت ۱۱ روز در برج میلاد برای اهالی رسانه برگزار می شود. زمان نمایش آثار نیز از ساعت ۱۳:۳۰ ظهر به بعد آغاز می شود و صبح ها نمایشی در نظر گرفته نشده است. امسال نشست های خبری فیلم ها، همگی بعد از ظهرها و پس از نمایش آثار در برج میلاد برگزار می شود.

با توجه به اینکه هر سال مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر شب ۲۲ بهمن و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شد، اما امسال به دلیل همزمانی با شب شهادت حضرت فاطمه(س)، مراسم اختتامیه جشنواره در ۲۱ بهمن ماه و شب ۲۲ ام بهمن برگزار می شود و محل برگزاری افتتاحیه و اختتامیه هر دو در برج میلاد در نظر گرفته شده است.