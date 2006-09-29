صادرات عسل نامرغوب صنعت زنبورداري را دچار مشكل كرده است

عفت رئيسي سرحدي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت: به دليل عدم نظارت كافي و پشتيباني ناكافي از توليد كنندگان عسل صنعت زنبورداري كشور با مشكلات عديده اي روبرو شده است.

وي خاطر نشان كرد: توسعه صنعت زنبورداري و حمايت‌هاي جانبي از زنبورداران كشور نيازمند حداقل250 ميليارد ريال اعتبار است كه از مسئولان انتظار مي رود به اين امر توجه داشته باشند.

رئيسي افزود: متاسفانه امروز توليد كنندگان به جاي توليد عسل طبيعي بر سر توليد عسل تغذيه اي رقابت دارند كه اين موضوع بيش از هر چيز به دليل يافتن بازار و عدم حمايت كافي از مسئولان ذيربط است.

وي تصريح كرد: در سال‌هاي اخير توليد عسل طبيعي كاهش يافته است و در عوض توليدكنندگان به دنبال جذب بازار و صرفه اقتصادي به توليد عسل تغذيه اي پرداخته اند.

مديرعامل اتحاديه زنبورداران ايران يادآور شد: چنانچه اعتبارات مطرح شده به زنبورداران كشور تخصيص يابد آنها مي توانند براي بازسازي كندوها، خريد وسايل حمل ويژه كندوي عسل، تامين دارو و توسعه اين صنعت اقدام كنند.

وي با انتقاد از عدم تخصيص بودجه براي زنبورداري كشور عنوان داشت: عليرغم اهميت توليد عسل در سراسر جهان در ايران تاكنون هيچ گونه رديف اعتباري براي صنعت زنبورداري كشور تعيين و تخصيص داده نشده و همين امر منجر به دلسردي توليدكنندگان عسل طبيعي كه مشقات فراواني متحمل مي شوند، شده است.

رئيسي تعداد بهره برداران صنعت زنبورداري كشور را 49 هزار نفر عنوان كرد. گفتني است، هم اكنون دو ميليون و 850 تن كندوي عسل در كشور وجود دارد كه سالانه 34 هزار تن عسل طبيعي از آنها به دست مي آيد.