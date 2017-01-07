به گزارش خبرگزاری مهر، همایون یوسفی با اشاره به مشکلات کنونی تیم استقلال خوزستان گفت: علی‌رغم اینکه این تیم در سال گذشته قهرمان لیگ برتر کشورمان شد و در سال جاری نیز نماینده کشورمان در جام باشگاه‌های آسیا است اما هم اکنون شاهد بی‌مهری به بازیکنان و این باشگاه ورزشی هستیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه مسئولان استان خوزستان باید تلاش کنند تا از نماینده کشورمان در عرصه فوتبال حمایت کافی صورت بگیرد، اظهار کرد: علی‌رغم تبلیغاتی که توسط تیم استقلال خوزستان برای حامیان و اسپانسرهای این تیم صورت گرفته متاسفانه اسپانسرهای در سال جاری به طور شایسته اعتبار تخصیص نمی‌دهند که نشان دهنده عدم توجه و اهمیت دادن به تیم‌داری در استان است.

وی ضمن تاکید بر اینکه امروزه ورزش یک نیاز اجتماعی تلقی می‌شود و باید برای تربیت نسل جدید هزینه مناسبی در عرصه ورزش انجام شود، ادامه داد: ورزشکارانی که قرار است در رویارویی با باشگاه‌های برتر آسیا رقابت کنند نیازمند روحیه هستند لذا زمانی که حمایت مالی و پشتیانی از این تیم صورت نگیرد به راحتی شاهد از دست رفتن فرصت و حذف شدن نماینده کشورمان در این رقابت‌های بین المللی خواهیم بود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه از زمانی که مدیریت حامیان و اسپانسرهای تیم استقلال خوزستان تغییر کرده شاهد به وجود آمدن مشکلات هستیم، تصریح کرد: به نظر می‌رسد می‌خواهند تیم استقلال خوزستان را به سمت ورشکستگی سوق دهند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان استان خوزستان با هر فردی که بخواهد با پشتیبانی از فوتبالیست‌های خوزستانی به عنوان خواست عمومی مردم مقابله کند، برخورد خواهند کرد، به خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولان چاره و تدبیری برای رفع مشکلات مالی این تیم کنند زیرا شرایط مالی حامیان و اسپانسرهای این تیم نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است اما با عدم توجه، تیم استقلال خوزستان به سمت حاشیه‌ها حرکت می‌کنند.