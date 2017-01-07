گزارش ایندیپندنت از رؤیای برباد رفته آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایندیپندنت در گزارش خود به قلم «پاتریک کوکبورن» به چگونگی از بین رفتن رویای عربستان سعودی برای تبدیل شدن به قدرت شماره یک جهان عرب و اسلام اشاره کرده و می نویسد: دو سال پیش به نظر می‌رسید که تلاش پنجاه‌ ساله عربستان سعودی برای معرفی خود به ‌عنوان قدرت اصلی در میان کشورهای عربی و اسلامی موفقیت‌ آمیز بوده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه پیشین آمریکا در یک ایمیل ارسالی که ویکی لیکس آن را منتشر کرده از عربستان و قطر به‌ عنوان دو کشور رقیب در حال رقابت برای سلطه بر «جهان اهل تسنن» یاد کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: یک سال بعد در دسامبر سال ۲۰۱۵، دستگاه اطلاعات خارجی آلمان(BND) به شکل غیر معمول در مورد افزایش نفوذ عربستان در منطقه، ابراز نگرانی کرد و گفت که مواضع احتیاط‌ آمیز دیپلماتیک اعضای قدیمی‌تر خانواده سلطنتی عربستان، جای خود را به سیاست مداخله‌ جویانه می‌دهد. دستگاه اطلاعات خارجی آلمان تحت‌ فشار دولت این کشور مجبور شد که این گزارش را انکار کند، اما در سال گذشته میلادی هراس در مورد تاثیرات سیاست‌های بی‌ثبات کننده و هر چه بیشتر مداخله‌ جویانه سعودی کاملا دیده می‌شد. اما آنچه پیش‌بینی نمی‌شد این بود که تقریبا تمامی جاه‌ طلبی‌های عربستان شکست خورد و یا در بسیاری از جبهه‌ها دچار سرخوردگی شد.

ایندیپندنت در ادامه به اوضاع سوریه در ماه های اخیر اشاره کرده و می نویسد: در سال گذشته میلادی، متحدان عربستان سعودی در جنگ داخلی سوریه آخرین منطقه تحت کنترلشان را در شرق حلب از دست دادند.

این روزنامه انگلیسی با اشاره به حمایت گسترده عربستان و قطر از گروه های تروریستی در سوریه می نویسد: ریاض و نیز قطر بر این باور بودند که معارضان سوری می‌توانند دولت بشار اسد را شکست دهند و یا قادر هستند دولت آمریکا را برای این کار ترغیب کرده و فریب دهند اما در عمل افزایش فشار بر دولت بشار اسد سبب شد که او به دنبال کمک هر چه بیشتر از روسیه و ایران برود که این مساله در نهایت منجر به دخالت نظامی مسکو در این کشور در سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی شد و آمریکا نیز آماده برای مخالفت با آن نبود.

یمن

ایندیپندنت به اوضاع یمن نیز اشاره کرده و می نویسد: در سوریه، دخالت عربستان غیر مستقیم بود اما در یمن ماشین نظامی این کشور برای به دست آوردن پیروزی، با شکست مواجه شد.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، عربستانی‌ها انتظار داشتند که عوامل تحت حمایت آنها در یمن به‌ راحتی حوثی‌ها را شکست دهند اما بعد از گذشت حدود دو سال از بمباران این کشور، سعودی ها به هدفشان نرسیدند.

به نوشته ایندیپندنت؛ بمباران‌های عربستان و متحدانش تنها سبب شده که یمن به‌عنوان فقیرترین کشور جهان دچار یک بحران انسانی شود و هم‌ اکنون دستکم ۶۰ درصد از جمعیت ۲۵ میلیونی این کشور به غذا و آب سالم کافی دسترسی ندارند.

شکست در برابر ایران

این روزنامه با اشاره به مواردی همچون آخرین نشست اوپک، وضعیت موصل و آزادی حلب این موارد را نشانه ای برای شکست عربستان در برابر ایران معرفی می کند.

به نوشته این روزنامه، سیاست پرانرژی عربستان به‌ جای آنکه نفوذ ایران را محدود سازد، نتیجه عکس داده است و در آخرین نشست اوپک عربستان با کاهش تولید نفت خام خود همزمان با افزایش تولید ایران موافقت کرد.

عربستان مجبور شد در نشست اخیر اوپک قبول کند که بیشترین کاهش تولید نفت را داشته باشد. در حالی که ایران نه تنها کاهشی نداشت بلکه موافقت شد که این کشور تولید نفت خود را به میزان قبل از تحریم‌ها برساند.

این روزنامه به اوضاع حلب نیز اشاره کرده و می نویسد: باز پس‌گیری شرق حلب توسط نیروهای سوری و آزادسازی شهر موصل از دست نیروهای داعش توسط نیروهای عراقی به معنای شکست آنها برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه است.

به گزارش مهر، چندی قبل نیز اکونومیست با اشاره به سیاست های خصمانه عربستان سعودی در قبال ایران به ویژه در یک سال گذشته، اعلام کرد که ریاض اکنون در وضعیت عقب نشینی قرار گرفته است.

مسئله شکست و عقب‌نشینی عربستان سعودی تنها محدود به رویارویی های مستقیم نظامی و سیاسی نمی‌شود بلکه این شکست شامل آنچه مقامات ریاض آن را قدرت نرم خود در منطقه می‌دانند نیز می‌شود.