  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۸:۲۷

نماینده فدراسیون جهانی شطرنج هفته آینده به ایران می آید

نماینده فدراسیون جهانی شطرنج هفته آینده به ایران می آید

مدیر اجرایی فدراسیون جهانی شطرنج هفته آینده سفری به ایران خواهد داشت تا ارزیابی های دوباره ای از شرایط میزبانی ایران برای مسابقات قهرمانی جهان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، «جفری بورگ» مدیر اجرایی فیده است که سه ماه پیش در راستای تصویب میزبانی ایران برای مسابقات قهرمانی زنان جهان به کشورمان سفر کرد تا ضمن بازدید از شرایط میزبانی شطرنج ایران، قرارداد برگزاری این رقابت ها را نیز نهایی کند.

قرار بود وی یک ماه پیش سفر دوباره ای به کشورمان داشته باشد تا بازدید نهایی از محل تعیین شده برای برگزاری مسابقات قهرمانی زنان جهان را انجام دهد اما این سفر به دلیل همزمانی برگزاری انتخابات فدراسیون مالت و کاندیدا بودن بورگ برای این انتخابات و همچنین تامین نشدن مبلغی که ایران باید حق میزبانی به فیده پرداخت کند،  لغو شد.

در همین راستا و طبق زمان بندی جدید انجام شده برای سفر جفری بورگ، قرار است وی دوشنبه هفته آینده (۲۷ دی ماه) به ایران سفر کند. سفر نماینده فیده دو روزه خواهد بود.

به گزارش مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان ۲۲ بهمن ماه تا ۱۱ اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد. ۶۴ بازیکن و از جمله آتوسا پورکاشیان، میترا حجازی پور و سادا سادات خادم الشریعه برگزارکننده این رقابت ها هستند.

کد مطلب 3870521
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها