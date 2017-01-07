فعالیت بیش از ۴۵۰استاد طلبه در حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام روح الله حریزاوی درباره شکل گیری حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از سال ۷۷ توسط جمعی از فضلا و طلاب در تهران و به تدریج در سایر دانشگاه های کشور بنا به تقاضاهایی که دانشجویان برای فراگیری علوم اسلامی داشتند، شکل گرفته است.

وی ادامه داد: محور اصلی فعالیت حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، ارایه یک نظام فکری از علوم اسلامی به دانشجویان بوده و در خصوص نقش طلاب و فضلای حوزه علمیه نیز می توان گفت، ۴۵۰ استاد که عمدتا از طلاب سطح سه حوزه هستند، در سطح کشور در این حوزه ها فعال هستند.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ادامه داد: علاوه بر ۴۵۰ استاد مذکور، ۸۰ مربی فاضل و آگاه به مبانی تربیت دینی و اخلاق اسلامی نیز با حوزه های علوم اسلامی همکاری می کنند.

وی تصریح کرد: این مربیان هسته های تربیتی را در حوزه های علوم اسلامی مدیریت و اداره می کنند و ذیل این هسته های تربیتی، گروه‌های علمی و فرهنگی تعریف می شود.

حجت الاسلام حریزاوی افزود: اگر حوزه های علوم اسلامی این فرایند ارتباط عملی، حوزه و دانشگاه را به شکل سیستمی و نظامند ادامه دهند، بخشی از منویات امام راحل، رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید در زمینه حوزه و دانشگاه در صحنه اقدام عمل اجرایی کرده اند.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان افزود: ماموریت حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان، تربیت و تعلیم دانشگاهیان مشتاق و مومن به اسلام و انقلاب بر پایه نظام اندیشه وعلوم اسلامی برای اثر گذاری در عرصه جهاد علمی وفرهنگی به منظور تحقق دانشگاه اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: ما درهفت گرایش اصلی دانشگاهی که در دنیا وجود دارد، نیازمند نسبت یابی بین دانش های موجود با علوم اسلامی هستیم، اگر بتوانیم در هر رشته و گرایش دانشگاهی نسبیت بین فقه، فلسفه و اخلاق آن رشته را پیدا کنیم، می توانیم ادعا کنیم، علوم اسلامی شده اند.

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان تصریح کرد: در برخی عرصه ها و حتی برخی بخش های علوم انسانی ما خلاء جدی دارد، همچنین باید کسی باشد که این خوراک آماده شده حوزه علمیه را بتواند به دست مصرف کننده اصلی آن که دانشگاهیان هستند، برسانند.

وی ادامه داد: ما از مراکز تخصصی حوزه می خواهیم در زمینه علوم مضاف آنچه به عنوان فرآورده می توانند در اختیار ما بگذارند، از محصول مکتوب تا نیروهای انسانی فاضل و آگاه به رشته های موجود دانشگاه، معرفی کنند که ما با استفاده از رویش های حوزه های علمیه به سوی اسلامی کردن دانشگاه ها در بخش دانشی آن گام برداریم.