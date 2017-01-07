اجرای سیستم آبیاری نوین در۱۰۶۰هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۳۷ هزار هکتار اراضی زیرکشت آبی در استان داریم که حدود شش درصد این زمین ها به سیستم های آبیاری نوین تجهیز شده اند.

وی بیان کرد: این سیستم ها شامل آبیاری بارانی، آبیاری قطره ای یا آبیاری تیپ، آبیاری زیر سطحی و آبیاری کم فشار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در ۹ ماه امسال نیز در یک هزار و ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی این سیستم ها اجرا شده است، عنوان داشت: در مجموع تاکنون ۳۲۶ نفر از کشاورزان استان به صورت یکپارچه سیستم های نوین آبیاری را اجرا کرده اند.

ولی پور مطلق به مزیت های اجرای این سیستم ها اشاره کرد و گفت: با اجرای این سیستم ها در طول فصل زراعی یا باغی به طور متوسط سه هزار و ۵۰۰ مترمکعب در هر هکتار صرفه جویی آب داریم.

وی با اشاره به تسهیلات ارائه شده برای اجرای این سیستم ها، بیان داشت: تسهیلات این بخش بصورت بلاعوض بوده و به ازای هر هکتار برای اجرای آبیاری قطره ای ۷۰ میلیون ریال، آبیاری بارانی ۵۰ میلیون ریال و برای طرح های آبیاری کم فشار نیز ۳۲ میلیون ریال پرداخت می شود.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خرسان جنوبی در مجموع تا پایان آذرماه امسال شش هزار و ۸۶۶ هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده اند.