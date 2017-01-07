صدور مجوز ۸ نگارخانه در تهران در سه ماهه پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، در سه ماهه مهر، آبان و آذر سال ۱۳۹۵ هشت نگارخانه با دریافت مجوز از دفتر هنرهای تجسمی به جمع نگارخانه های تهران پیوستند.

نگارخانه های «آ» (آسیه مزینانی)، هپتا (حسن مقیمی)، حنا ایرانیان (محمدرضا شفیعی)، فرمانفرما (تکتم فرمانفرمایی)، نک (مجید احمدآبادی)، تهران امروز (مرتضی فتوحی لاسیبی)، لیلی وکیلیان (لیلی وکیلیان) و غزال (محسن بسحاک) در سه ماهه پاییز امسال برای فعالیت در تهران مجوز گرفتند.

همچنین مجوز فعالیت ۲۶ نگارخانه تهران در سه ماهه پاییز امسال برای فعالیت تمدید شد.

مجوز نگارخانه های اثر، اویسی، آتبین، آیریک، کاوه، اعتماد، اریک، آتشزاد، مژده، آشیان نقش و مهر، آران، کهفی، شیث، ماه مهر، مانی، شهرزاد، ویژه، آریا، داداشی، گلزاده، ابراهیمی نژاد، علیها، شهریور، دکتر شریعتی، احسان و مهروا در پاییز سال جاری از سوی دفتر هنرهای تجسمی برای ادامه فعالیت تمدید شد.