استقبال از اولین جشنواره باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، باشگاه مشتریان بانک ایران زمین در طول مدت جشنواره به مشتریانی که از تاریخ ۱۴ دی ساعت ۱۰:۱۰:۱۰ سه شنبه لغات روز جمعه ۱۷ دی ۹۵ ساعت ۲۰ وارد صفحه شخصی خود در باشگاه مشتریان بانک ایران زمین شدند، امتیاز تشویقی به شرح ذیل، دریافت کردند.

به ۵۰۰ نفر اول که وارد صفحه شخصی باشگاه شوند: ۲۰۰۰ امتیاز تشویقی

به نفرات ۵۰۱ الی ۱۰۰۰ که وارد صفحه شخصی خود در باشگاه شوند: ۱۵۰۰ امتیاز تشویقی

به نفرات ۱۰۰۱ الی ۲۰۰۰ که وارد صفحه شخصی خود در باشگاه شوند : ۱۰۰۰ امتیاز تشویقی

به نفرات ۲۰۰۱ الی ۵۰۰۰ که وارد صفحه شخصی خود در باشگاه شوند : ۵۰۰ امتیاز تشویقی

به نفرات ۵۰۰۱ به بالا که تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱۷ که وارد صفحه شخصی خود در باشگاه شدند: ۵۰ امتیاز تشویقی

امتیاز تشویقی فوق فقط برای یکبار و برای اولین ورود بعد از افتتاح رسمی باشگاه لحاظ می شود و امتیازهای تشویقی صرفاً در دوره های قرعه کشی باشگاه قابل هزینه است.

در ضمن مشتریان گرامی میتوانند با انتشار تصویر صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شناسههای، #بانک_ایران_زمین و #ایران_زمین_خانه_ماست بدون قرعه کشی ۵۰ امتیاز تشویقی دریافت کنند.

مشتریان گرامی همچنین میتوانند با ارسال عدد ۳ به شماره ۳۰۰۰۶۹۰۵ نسبت به دریافت نام کاربری و کلمه عبور خود، اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی باشگاه مشتریان بانک ایران زمین به نشانی Http://club.izbank.ir مراجعه نمایند