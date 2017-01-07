شایعه استعفای معاون سیاسی استانداری کرمانشاه کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عظیمی مهر امروز شنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، از برگزاری هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر استان کرمانشاه در اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت: محور این جشنواره اقدامات چهارساله دولت تدبیر و امید است.

عظیمی مهر با اشاره به خلا خانه روابط عمومی در استان گفت: خانه روابط عمومی استان باید تشکیل شود و در این زمینه پیشگام باشیم.

وی گفت: روز دوشنبه کنفرانس خبری معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه با حضور اصحاب رسانه و عموم مردم برگزار می‌شود.

عظیمی مهر در ادامه با رد شایعه استعفای معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: آقای شاه حسینی به دلیل بیماری آرتروز و به تشخیص پزشک یک هفته را در استراحت بسر خواهند برد و شایعه استعفای ایشان قویاً تکذیب می شود.

در این جلسه مسئول روابط عمومی شهرداری صحنه، اصلاح ساختار روابط عمومی ادارات را مهم دانست و گفت: متاسفانه مدیران اجازه بروز خلاقیت را به روابط عمومی ها نمی دهند زیرا نگاه شغل اداری به روابط عمومی دارند نه شور اداری و بحث خلاقیت و ایده پردازی نداریم.

کمتر از ۲۵ درصد روابط عمومی ها دانش تخصصی دارند

عرفان هاشمی روابط عمومی را موتور محرکه و آیینه تمام نمای ادارات دانست و افزود: ادارات باید بالاترین بهره وری را داشته باشنت و از رسانه ها در این زمینه استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی روابط عمومی ها نگاه از بالا به پایین به رسانه ها دارند، افزود: کمتر از ۲۵ درصد روابط عمومی ها دانش تخصصی حوزه کاری خود را دارند و این آسیب است.

هاشمی به ضعف جدی ادارات استان در روابط عمومی الکترونیک اشاره کرد و گفت: روابط عمومی در آمریکا جزو ده شغل پر استرس است اما در ایران جزو ۱۳۰۰ شغل سخت نیست.

وی یکی از راهکارهای رسیدن به توسعه را توجه به روابط عمومی های ادارات دانست.

تقدیر از روابط عمومی های برتر

مسئول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در این جلسه به دستاورد هفته فرهنگی کرمانشاه در قشم اشاره کرد و گفت: در این برنامه ۲۲ غرفه صنایع دستی داشتیم.

خالوندی با اشاره به فروش ۴۲۰ میلیونی در هفته فرهنگی کرمانشاه گفت: این برنامه دستاودهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای استان داشت.

در این جلسه از مهدی محمدی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، عثمان نصیری مدیر روابط عمومی فرمانداری ثلاث باباجانی، کورش محرابی مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی ، فرشید صالحی مدیر روابط عمومی راه و شهرسازی، پروانه صفری مدیر روابط عمومی هواشناسی و نیز روابط عمومی فرمانداری گیلانغرب به عنوان روابط عمومی ها برتر تقدیر شد.