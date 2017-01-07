به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری هرسین، نجف میرزا حسینی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران روستای بلوردی به شهر بیستون الحاق می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، شهرداری بیستون باید علاوه بر تأمین خدمات شهری و همچنین کنترل و نظارت بر ساخت و سازها کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی در این مورد را لازم الاجرا سازد.

میرزا حسینی اظهار داشت: مطالعه و تصویب طرح جامع ویژه شهر بیستون از سال ۹۰ شروع و پس از تصویب شورایعالی شهرسازی در سال ۹۳ در تاریخ ۱۰/۰۴/۹۵ به شهرداری بیستون ابلاغ شد و با ابلاغ نهایی از طریق فرمانداری این طرح اجرایی می گردد .

وی افزود : با ابلاغ ماده ۱۴ قانون تقسیمات کشوری این روستا به عنوان یکی از شهرک های اقماری شهر بیستون بطور کامل خدمات شهری را از شهرداری دریافت خواهد نمود و در این طرح افق جمعیتی شهر بیستون برای سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵۰۰۰ ( پانزده هزار) نفر پیش بینی شده است .

معاون فرماندار هرسین عنوان کرد: گسترش جمعیت شهری می بایست با توسعه فضای سبز و ارائه خدمات شهری متناسب و همگام باشد.