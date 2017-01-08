به گزارش خبرنگار مهر، رباب عزیزخانی بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید فرماندار اردبیل از کتابخانه مرکزی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کتابخانه مرکزی شهر اردبیل سالانه پذیرای خیل عظیمی از مراجعان در ردههای سنی و تحصیلاتی مختلف است.
وی افزود: با این وجود به دلیل واقع شدن بخش اداری کتابخانه مرکزی لازم است ساختمان مناسبی برای بخش اداری پیشبینی شود تا تمامی این مجموعه در اختیار کتابخوانان قرار گیرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان متذکر شد: پیشنهاد اختصاص ساختمانی به بخش اداری کتابخانه مطرح شده و امید میرود سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با این درخواست برای سال آینده موافقت کند.
عزیزخانی همچنین از برنامهریزی جهت توسعه بخشهای کودک، روشندلان و کتابخانههای روستایی خبر داد و گفت: به منظور توسعه بخش کودک انتظار داریم مربیان مهدکودک ارتباط بیشتری با کتابخانهها داشته و نسبت به تشویق کودکان به کتاب و کتابخوانی اقدام کنند.
وی متذکر شد: علاوه بر این انتظار میرود دستگاههای متولی حوزه کودک و نوجوان در خرید کتب از مشاوران اداره کل بهره گیرند و به جای تهیه کتب زرد، کتب مناسب کودکان را تأمین کرده در اختیار آن ها قرار دهند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در خصوص توسعه بخش روشندلان اضافه کرد: با همکاری بهزیستی استان قرار است تجهیزات این بخش بهبود یابد.
به گفته عزیزخانی علاوه بر این به دلیل خیل مراجعات بخش روشندلان در مشگین شهر ایجاد میشود.
وی در خصوص توسعه بخش روستایی نیز اضافه کرد: تعداد اعضای کتابخانههای روستایی استان چهار هزار و ۵۰۰ نفر است و با توجه به اینکه تعداد اعضای کتابخانههای اردبیل به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده این رقم قابلقبول نیست.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با تأکید به اینکه در حال حاضر پنج درصد از جمعیت باسواد استان عضو کتابخانههای عمومی است، ادامه داد: در نظر داریم تا سال ۱۴۰۴ میزان عضویت به ۳۵ درصد جمعیت باسواد افزایش یابد.
وی به فعالیت ۱۳ باب کتابخانه روستایی در استان اشاره کرد و گفت: به دلیل کثرت روستاها و جمعیت روستانشین لازم است سرانه عضویت و فضاهای کتابخانهای روستاها بهبود یابد.
به گفته مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در حال حاضر سه مترمربع فضای کتابخوانی برای هر ۱۰۰ نفر باسواد وجود دارد که باز در سال ۱۴۰۴ رساندن این میزان به هشت مترمربع در دستور کار است.
وی به اجرای پروژههای کتابخانه سازی در روستاها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج کتابخانه در دستساخت است که دو مورد در آراللو اردبیل و شایق سرعین در دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسد.
عزیزخانی اضافه کرد: سه کتابخانه روستایی دیگر شامل لنبر خلخال، شام اسبی اردبیل و موران گرمی نیز در دستساخت است.
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