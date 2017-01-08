حامد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم در هفته نهم لیگ برتر هندبال زنان کشور روز جمعه در اصفهان میهمان تیم ذوب آهن اصفهان بود که در این بازی در ‌نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۴ نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

وی افزود: در این مسابقه که در سالن ملت اصفهان برگزار شد هدف پویان برابر حریف خوشنام خود نمایش دلپذیری داشت و در نیمه نخست نیز برنده به رختکن رفت اما در نیمه دوم ذوب آهن از هدف پویان پیشی گرفت و اتفاقات بازی به سود میزبان پیش رفت.

مدیر رسانه باشگاه هدف پویان جوان قم گفت: کادر فنی هدف پویان از نحوه عملکرد بازیکنان این تیم رضایت داشتند و در شرایطی مسابقه را به حریف واگذار کردند که برای کسب پیروزی کاملا شایسته بودند اما همیشه تیم شایسته، برنده بازی نخواهد بود.

اسماعیلی بیان داشت: هدف پویان تیمی جوان و جویای نام است که آینده از آن این تیم است و متوقف کردن هدف پویان با هر عامل و وسیله‌ای، تنها موفقیت هدف پویان را در هندبال ایران به تأخیر می‌اندازد اما هدف پویان متوقف شدنی نیست و این تیم لیاقت خود را در آینده نشان خواهد داد.

وی عنوان کرد: در لیگ برتری که ۷ تیم در آن حضور دارند، حفظ تیم‌هایی که برای هندبال بانوان هزینه می‌کنند باید در اولویت کار فدراسیون هندبال باشد و فدراسیون هندبال باید به گونه‌ای کار را پیش ببرد که حامیان مالی هندبال بانوان و بخش خصوصی نسبت به ادامه کار رغبت داشته باشند.

مدیر رسانه باشگاه هدف پویان جوان قم تصریح کرد: افتخار می‌کنیم که تیمی در اختیار داریم که تمام اعضای آن با مبلغ قرارداد صفر با ‌نهایت عشق و انگیزه برای تیم خود فعالیت می‌کنند اما برای هدف پویان، دیده شدن با نشدن تلاش این باشگاه که خروجی آن به سود هندبال ایران و تیم‌های ملی است اهمیتی ندارد و نماینده قم تا جایی که انگیزه باشد با قدرت پیش خواهد رفت.