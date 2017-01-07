بانوان ووشوکار ملایری بر سکوی قهرمانی ایستادند

اکبر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش بانوان ووشوکار ملایر در مسابقات استانی اظهار داشت: مسابقات انتخابی جوانان، نوجوانان و بزرگ‌سالان بانوان انتخابی استان‌همدان در سالن کوثر شهر همدان برگزار شد.

وی افزود: تیم ووشوی بانوان این شهرستان در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان با کسب ۹ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۳ مدال برنز بر سکوی قهرمانی استان ایستادند.

رئیس هیئت ووشو ملایر با اشاره به نتایج انفرادی این مسابقات بیان کرد: در این مسابقات زینب آقاجانی (فرم دست) و زهرا پژوهش (فرم شمشیر) مدال طلا، زهرا پژوهش (فرم دست) و زینب آقاجانی (فرم شمشیر) مدال نقره، فاطمه پژوهش و محنا روستایی مدال برنز را کسب کردند.

هاشمی عنوان کرد: همچنین در سبک ساندا و در رده سنی نوجوانان یکتا لطفی و تینا لطیفی مدال طلا، در رده سنی جوانان مینا جعفری مدال طلا، مهدیس کاشانی و مبینا هاشمی مدال نقره، ملیکا افشاری و محدثه نجفی مدال برنز و در رده سنی بزرگ‌سالان مژده سجادی، حدیث قنبری، پروین احمدوند و زاهده داوری مدال طلا و روژین خاجوند مدال نقره را کسب کردند.

وی بابیان اینکه ووشو ملایر در جایگاه خوبی قرار دارد و بیش از ۲۵۰ نفر در این رشته فعالیت می‌کنند، بیان کرد: شهرستان ملایر در رشته ووشو حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و ازلحاظ امکانات و زیرساخت، هیئت ووشو ملایر دارای خانه اختصاصی است.

رئیس هیئت ووشو ملایر عنوان کرد: استقبال بانوان ملایری از این رشته بسیار خوب است و بیش از ۱۱۰ نفر از بانوان ملایری در این رشته فعالیت می‌کنند.