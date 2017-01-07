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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۲۰

با حضور مسئولان؛

مزار شهدای قیام ۱۸ دی شهرری در بهشت زهرا(س) عطرافشانی شد

مزار شهدای قیام ۱۸ دی شهرری در بهشت زهرا(س) عطرافشانی شد

شهرری-شهردار منطقه ۲۰ تهران ضمن حضور در مراسم گرامیداشت قیام انقلابی ۱۸ دی مردم شهرری که در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برپاشد، یاد و خاطره شهدای این حرکت حماسی و انقلابی را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد صفوی اظهار داشت: مردم شهرری همواره از پیشگامان حرکت های حماسی و انقلابی بوده اند که قیام ۱۸ دی سال ۵۷ نمونه ای ملی از این خصوصیت است.

صفوی افزود: آیین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۸ دی شهرری، در سالروز این حرکت ارزشی برپا شده تا علاوه بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره این حرکت تاریخ ساز، زمینه ساز تقویت اعتقادی و مذهبی نسل جوان نیز شود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه یکی از معابر منطقه ۲۰ نیز به نام شهدای قیام ۱۸ دی نامگذاری شده است، یادآور شد: به منظور ادای دین به شهدا و ایثارگران، مدیریت شهری همواره ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در دستور کار دارد.

عبدالحسین مسلمی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران نیز در مراسم غبارروبی مزار شهدای قیام ۱۸ دی گفت: شهدای پیش از انقلاب، برای به ثمر رسیدن این نظام و حفظ ارزش های انقلابی سهم ارزشمندی داشته اند که به پاس بصیرت این شهیدان، وظیفه داریم نام و یاد آن ها را یادآوری کنیم.

مراسم غبارروبی و عطرافشانی از مزار شهدای قیام ۱۸ دی با حضور مسئولین ارشد شهرری، خانواده های معظم شهدا و مردم ولایت مدار این منطقه در بهشت زهرا(س) برگزار شد.

کد مطلب 3870714

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