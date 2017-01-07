به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، مهدی عاطفی با اشاره به بهره برداری رسمی و افتتاح خط لوله ۱۴ اینچ انبار نفت سردار شهید شوشتری به نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار، گفت: این اولین خط لوله انتقال فرآورده نفتی در جنوب شرق ایران است.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار با اعلام اینکه این خط لوله به طول ٢٠ کیلومتر از انبار نفت شهید شوشتری چابهار آغاز میشود و گازوئیل مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار را تامین میکند، تصریح کرد: با راه اندازی این خط لوله نفتی، از تردد روزانه حدود ١٠٠ دستگاه نفتکش جاده پیما جلوگیری می شود.
این مقام مسئول افزود: کاهش حوادث جادهای درونشهری و برون شهری، تداوم در عملیات سوخترسانی و کاهش قطع برق و حذف آثار مخرب زیست محیطی ناشی از حوادث احتمالی حمل سوخت با کامیون را از مهمترین دستاوردهای اجرای این طرح نفتی است.
وی تاکید کرد: از طریق این خط لوله نفتی هر ساعت ٤٠٠ مترمکعب گازوئیل بدون وقفه، به نیروگاه چابهار ارسال میشود.
عاطفی با اشاره به سرمایهگذاریهای عظیم انجام گرفته در منطقه چابهار، بیان کرد: این خط لوله که با هدف تحول اقتصادی و توسعهای احداث شده، با تامین پایدار برق منطقه از طریق سوخترسانی به نیروگاه چابهار نقش مهمی در تامین زیرساختهای مورد نیاز سرمایهگذاری در چابهار ایفا خواهد کرد.
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