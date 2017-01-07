از غیبت پرتعداد بازیکنان تا تاخیر منصوریان/ کاوه رضایی هم نیامد!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز شنبه استقلال در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی بدون حضور هواداران برگزار شد. در ابتدای تمرین، بازیکنان زیر نظر علی چینی بدن های خود را گرم کرده و سپس به مرور کارهای تاکتیکی و ترکیبی برای دیدار برابر نفت پرداختند. شاگردان منصوریان در آیتم پایانی یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که منصوریان هم در این بازی حضور داشت و در مواقع لزوم بازی را قطع و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کرد.

پس از پایان تمرین سرمربی استقلال روزبه چشمی را به گوشه ای برد و حدود ۵ دقیقه با او به تنهایی صحبت کرد. تمرین آبی پوشان پس از ۸۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم تمرینات خود را جهت دیدار برابر نفت تهران ادامه خواهد داد.

* یعقوب کریمی و جابر انصاری با هماهنگی سرمربی تیم به کلینیک رفته بودند تا فیزیوتراپی کنند. همچنین کاوه رضایی که روز گذشته در تمرین حضور داشت، امروز غایب بود و ظاهرا همراه با انصاری و کریمی به کلینیک رفته بود.

* امین حاج محمدی و بختیار رحمانی از دیگر غایبان تمرین امروز بودند.

* سرمربی آبی پوشان با ده دقیقه تاخیر در تمرین حاضر شد و محمد خرمگاه دقایقی ابتدای تمرین با بازیکنان صحبت کرد.

* استیو جونز مربی بدنساز استقلال همچنان همانند یک تماشاگر در تمرین حضور پیدا می کند و تا وضعیت مطالباتش مشخص نشود وظایف خود را انجام نخواهد داد. البته جونز دقایقی با منصوریان به طور اختصاصی صحبت کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران پنجشنبه ۲۳ دی ماه از هفته شانزدهم لیگ شانزدهم از ساعت ۱۶.۳۵ در ورزشگاه تختی میهمان نفت تهران خواهد بود.