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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

شهردار منطقه ۲۰ تهران:

منطقه ۲۰ تهران مهد ورزشکاران نامی و بین المللی است

منطقه ۲۰ تهران مهد ورزشکاران نامی و بین المللی است

شهرری-شهردار منطقه ۲۰ تهران در چهل و نهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی، رمز ماندگاری نام این پهلوان اخلاق مدار را جوانمردی و دستگیری از نیازمندان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد صفوی در چهل و نهمین سالگرد جهان پهلوان تختی که با حضور وزیر ورزش و جوانان و فرماندار ویژه شهرری برگزار شد، با اشاره به اینکه تختی اسطوره پهلوانی و اخلاق است، اظهار داشت: صفات و ویژگی های اخلاقی این پهلوان نظیر تعبد، بصیرت، جوانمردی، مردم داری، رسیدگی به نیازمندان باعث ماندگاری وی در تاریخ شده است.

صفوی افزود: برپایی مراسم های یادبود فرصت مغتنمی است تا علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره، بر خصوصیات اخلاقی این بزرگواران تأمل کنیم و حرکت در مسیر اخلاق و جوانمردی را سرلوحه امور و وظایف خود قرار دهیم.

وی شیوه اداره شهر تهران را بر اساس مدیریت جهادی برشمرد و گفت: مدیریت شهری منطقه ۲۰ تهران نیز با توسعه زیرساخت های ورزشی، امکانات و فضاهای ورزشی مناسبی طی یک دهه گذشته در این منطقه جنوبی فراهم ساخته است تا زمینه ترغیب شهروندان به ورزش فراهم شود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران، حمایت از ورزش و ورزشکاران را از اولویت های مدیریت شهری این منطقه برشمرد و یادآور شد: مدیریت شهری همچنان برای توسعه ورزش در این منطقه که مهد ورزشکاران نامی و مشهور بین المللی محسوب می شود، در خدمت ورزشکاران و ورزش دوستان است و از تمامی امکانات شهری برای این مهم استفاده می کند.

کد مطلب 3870730

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