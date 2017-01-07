۹۰ درصد اولویت های پژوهشی قرآنی ماهیت میان رشته ای دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، کمیته حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی قرآنی، با هدف بررسی نسخه اصلاحی ‌آیین‌نامه اجرایی حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های قرآنی دانشجویان وطلاب ‌برگزار شد.

جلال بختیاری مدیرکل دفترحمایت و پشتیبانی امورپژوهشی و فناوری وزارت علوم گفت: وضعیت موجود درعرصه پژوهش‌های قرآنی به هیچ وجه در شان منبع ارزشمندی همچون قرآن کریم که مبنای انقلاب اسلامی بوده نیست و ضروری است میزان توجه به فعالیت‌های علمی قرآنی در حوزه پژوهش و آموزش عالی افزایش یابد.

وی با اشاره به تدوین آیین‌نامه حمایت از فعالیت‌های بین‌رشته‌ای قرآنی اظهار داشت: این آیین‌نامه زمینه هدایت بیشتر پژوهش‌های رشته‌های علوم انسانی را به سمت آموزه های قرآن کریم فراهم می کند.

رئیس کمیته حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی قرآنی افزود: آیین نامه فعلی درحقیقت با پشتوانه تجربیات دو سال اخیر مجریان، بازبینی و تنظیم شده است.

بختیاری عنوان کرد: اولویت‌های مصوب در آیین نامه درحقیقت، قله رفیع مطالعات قرآنی کشور محسوب می‌شود و قرآن در این زمینه به عنوان اساسی ترین بنیان فکری علوم انسانی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: تقریبا ۹۰ درصد اولویت‌های پژوهشی مطالعات قرآنی ماهیت میان‌رشته‌ای دارد و اولین گام برای تحقق اولویت‌های مورد انتظار این است که در گفتمان استادان و دانشجویان علوم انسانی، قرآن به عنوان اصیل ترین و متقن ترین منبع زیربنایی فکری و شناختی متفکران علوم مختلف مورد توجه قرارگیرد.

رئیس کمیته حمایت و پشتیبانی امورپژوهشی قرآنی گفت: مبنای اصلی و کلیدی در تدوین نسخه جدید آیین‌نامه حمایت از پژوهش‌های قرآنی بوده و مطابق این آیین نامه از تمامی پژوهش‌های بین‌رشته‌ای حوزه قرآن و سایرعلوم حمایت می شود.

بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت فرا دستگاهی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور و کارگروه‌های تخصصی، چتر حمایتی این آیین‌نامه تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طلاب سطح ۳ و ۴ حوزه را تحت پوشش قرار خواهد داد.

کمیته حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی قرآنی به عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه توسعه پژوهش قرآنی تشکیل شده و ماموریت آن حمایت از تحقیقات، پژوهش‌ها و مراکز پژوهشی قرآنی برای فعالیت در راستای تامین نیازهای دانشی نظام توسعه فرهنگ قرآنی است.