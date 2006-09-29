مردم آمريكا خواهان حل ديپلماتيك موضوع هسته اي و تعامل با ايران هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، بر اساس اين نظر سنجي، اكثر آمريكايي ها خواهان افزايش تلاشهاي ديپلماتيك كشورشان براي حل موضوع هسته اي ايران هستند و در همين رابطه 70 در صد مخالف استفاده از نيروي نظامي براي ممانعت از دستيابي ايران به فناوري هسته اي هستند.

اين نظر سنجي كه از سوي مؤسسه نظر سنجي معتبر زاگبي و خبرگزاري رويترز از يك هزار نفر و از 22 تا 25 سپتامبر صورت گرفته نشان مي دهد كه به زعم شهروندان آمريكايي بهترين شيوه براي واشنگتن ؛ تعامل با تهران، در موضوع هسته اي تهران است.

17 درصد بر اين باورند كه آمريكا بايد از ديپلماسي، به شكل فعالتري براي حل مشكلات خود با ايران استفاده كند و يك چهارم از پاسخ دهندگان يعني 26 درصد از حمله زميني و 9 درصد از حملات هوايي حمايت مي كنند و اين در حالي است كه 70 درصد مخالف چنين رويكردي هستند.

بر اين اساس 42 درصد موافقت خود را با حمله اسرائيل- نه آمريكا- به تاسيسات هسته اي ايران اعلام كرده اند، اما در مورد اسرائيل نيز 47 درصد اعلام مخالفت كرده اند.