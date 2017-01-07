حفظ امنیت مهمترین ضامن موفقیت گردشگری کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرتضی رحمانی موحد در هفتمین جلسه کمیسیون مرکزی نظارت بر امنیت گردشگران که با حضور مدیران وزارت کشور ، نمایندگان دستگاه ها و نهادهای عضو ، مدیران کل سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداران ٧ استان کشور، در محل معاونت گردشگری برگزار شد؛ گفت: به دنبال سیاست های راهبردی دولت تدبیر و امید، کمیسیون ارتقا امنیت گردشگران کشور با رویکرد حفظ امنیت به یاری تعاملات فرابخشی تشکیل تا این بستر مساعد، سرمایه ای ارزشمند برای صنعت گردشگری کشور بشمار آید.

وی با بیان اینکه کلیه دستگاه های عضو کمیسیون در توفیقات حاصل سهیم بوده اند؛ افزود: هم راستا با فعالیت کمیسیون مرکزی نظارت بر امنیت گردشگران به عنوان هسته مرکزی، باید در نظر داشت که میدان عمل و اجرایی اصلی، در استان ها، شهرستان ها، مرزها و مناطق مختلف کشور است؛ در نتیجه با جاری ساختن آموزش ها، دستور العمل ها و تبیین سیاست های کلی در بخش های تابعه می توان در ارتقای دستاوردهای حاصل موثر عمل نمود.

رحمانی موحد با اشاره به اینکه حاصل روند فعالیت در حوزه گردشگری شامل بازاریابی، تبلیغات، جذب گردشگران و در نهایت ارائه خدمات به آنها تنها در بستر ارزشمند امنیت به نتیجه خواهد رسید؛ اظهار داشت: ایجاد و حفظ امنیت صنعت گردشگری یکی از منابع اصلی این حوزه به شمار می آید و باید همانطور که از سایر منابع پاسداری می شود؛ در این امر نیز نهایت کوشش را انجام داد.

معاون گردشگری با تشریح رویکرد جهانی صنعت گردشگری و مسیر رو به رشد این حوزه خاطرنشان کرد: ایران نیز باید با توجه به منابع بیشمار، متنوع و ارزشمند موجود، سهم قابل توجهی در بهره مندی از فضای مساعد بین المللی داشته باشد.

رحمانی موحد همچنین یکی از موضوعات برنامه ششم توسعه را 5 برابر شدن ایرانگردان خارجی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در طول برنامه ششم برشمرد و گفت: این امر تنها به یاری مدیریت یکپارچه و حضور همه نهادها و ارگان های تاثیرگذار در حوزه سفر محقق خواهد شد و نیاز است به همراه آموزش و آگاهی از دستاوردهای پیش رو، تلاش و عزمی ملی آغاز شود.

وی همچنین با اشاره به الزام آگاهی گردشگران ورودی از قوانین کشور در مبدا؛ خاطرنشان کرد: بر این اساس 10 سرفصل مهم توصیه های سفر به گردشگران ورودی کشور تهیه شده است تا با انتشار در درگاه های اینترنتی وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها ، مرزهای ورودی ، شرکتهای هواپیمایی آگاهی سازی گردشگران نسبت به مقررات کشور از مبدا سفر محقق شود.

رحمانی موحد در ادامه سایر اقدامات مشابه برای ارتقای امنیت گردشگران را بر شمرد و گفت: تشکیل کمیسیون امنیت و توسعه پایدار کویر نیز یکی دیگر از اقدامات تکمیلی در راستای میزبانی شایسته از گردشگران در محیط های بیابانی و کویری است و سیاست های آن مبتنی بر اهمیت فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی دراستان های مربوطه به شمار می آید.

این مقام مسئول با اشاره به برگزاری هفدهمین کنوانسیون بین المللی راهنمایان گردشگری در ٦ لغایت ١٤ بهمن ماه سال جاری، بر تلاش ملی جهت میزبانی شایسته از مهمانان این رویداد مهم تاکید کرد.