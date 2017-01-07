دستگیری ۲۰ متهم در شهرستان کبودراهنگ

محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید مقابله با معتادان پر خطر و توزیع کنندگان مواد مخدر طی ۴۸ ساعت گذشته در شهرستان کبودراهنگ به اجرا در آمد.

وی عنوان کرد: ماموران این فرماندهی در اجرای این ماموریت ضربتی ۸ توزیع کننده خردمواد مخدر و ۱۲ معتاد پرخطر را دستگیر کردند.

وی افزود: کشف ۲ کیلو و ۱۲۰ گرم انواع مواد مخدر، ۴ دستگاه ترازوی توزین، مقادیر قابل توجهی آلات و ادوات مصرف مواد مخدر و همچنین توقیف ۶ دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودرو سواری که برای تهیه و توزیع مواد افیونی استفاده می شد، نیز از دیگر نتایج اجرای این طرح بود.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ عنوان کرد:متهمان پس ازتشکیل پرونده برای سیرمراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی با تشکر از همکاری شهروندان با پلیس درارتقاء امنیت اجتماعی بر استمرار این گونه طرح ها تاکید کرد و از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را برای بررسی پلیس از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اعلام تا پلیس در کمترین زمان در صحنه حاضر و به موضوع رسیدگی کند.