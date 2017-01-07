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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس معرفی شد

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس معرفی شد

شیراز – سرهنگ «حمیدرضا گرامی» مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان فارس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های انقلاب اسلامی فارس، گفت: حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس تنها وظیفه یک ارگان و نهاد نیست بلکه مسئولیت و وظیفه ای برعهده همگان است.

هادی پژوهش جهرمی تصریح کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس وظیفه مهم حفظ، پاسداشت و ترویج فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت را بر عهده دارد اما در کنار این نقش، عمده مردم به ویژه کسانی که دوران دفاع مقدس را درک کرده اند نیز مسئولیت دارند.

وی افزود: کسانی که دوران دفاع مقدس، امام(ره) و شهدا را درک کرده اند باید مفاهیم ارزشمند و فرهنگ غنی دفاع مقدس را به طور شایسته ای به نسل جوان منتقل کنند که متاسفانه تاکنون این مهم روی نداده است.

کد مطلب 3870754

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