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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۱۷

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر خبر داد:

دستگیری عامل برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی در ملایر

دستگیری عامل برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی در ملایر

ملایر - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از شناسایی و دستگیری عامل برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکی شهروند ملایری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، سرهنگ شعبان ترک نیا گفت: درپی شکایت یک شهروند ملایری مبنی براینکه فرد یا افراد ناشناسی طی چند مرحله به صورت اینترنتی از حساب بانکی وی سرقت کرده اند، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: با تحقیقات از مالباخته و پی گیری های فنی و پلیسی، عامل برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی این شهروند، شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی های صورت گرفته به بزه انتسابی اعتراف کرد.

وی با یادآوری اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، عنوان کرد: شهروندان کارت بانکی و اطلاعات مهم آن را در اختیار دیگران قرار نداده و در حفظ و نگهداری از کارت های بانکی خود دقت کنند.

کد مطلب 3870756

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