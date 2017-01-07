حرم مطهر امامین عسکریین (ع) گلباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، اسکندر قاسمی رئیس ستاد بازسازی عتبات استان فارس با اعلام این خبر گفت: ستاد بازسازی عتبات استان فارس طبق برنامه‌های هرساله برای بار پنجم، گل آرایی حرم مطهر حضرت امام هادی (ع) ، حضرت امام حسن عسکری(ع) ، حضرت نرگس خاتون (س) مادرگرامی حضرت صاحب الزمان (ع) و حضرت حکیمه خاتون خواهر بزرگوار امام هادی (ع) را در برنامه خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه این برنامه جزو برنامه های هرساله ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس است، ادامه داد: لطف و عنایات خاصه اهل بیت رسول الله (ص) به مردم شیراز سبب شده در هرسال اهالی سومین حرم اهل بیت (علیهم السلام) با اهدا و نثار شاخه گل های نفیس میلاد پرخیر برکت امام یازدهم شیعیان و پدر بزرگوار حضرت حجت ابن الحسن العسکری (عج) را در جوار حرم مطهر آن امامان آسمانی جشن بگیرند.

قاسمی، تمام گل های مورد استفاده در این کار را طبیعی و مجلسی دانست و عنوان داشت: پنج هزار شاخه گل مورد استفاده شامل گل های لیلیوم، آنتریوم، رز هلندی و ایرانی، گل داوودی و نوع خوشه ای آن و همچنین گل میخک و گلایل و انوع برگ های تزئینی می باشد که تماما از بازار ایران خریداری و در این حرکت ماندگار استفاده می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس در پایان با اشاره به این موضوع که تمامی هزینه های این کار ماندگار را مردم شیراز از نذورات خود پرداخت می کنند، افزود: مردم ولایت دوست شیراز با این کار و ایفای نقش موثر در امر بازسازی ، نوسازی و توسعه آن حرم ها ، بارگاه های نور و قبه های بهشتی، بارها ارادت خاص و ویژه خود را به این خاندان مکرم و مطهر به اثبات رسانده اند.