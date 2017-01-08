سعید صدراییان در هفته نامه «نماینده» نوشت: این اتفاق به‌عنوان یک خیر در جریان انقلابی در حال وقوع است که شاید نخستین بار باشد که انتخاب کاندیدای اصلح به شیوۀ پائین به بالا و توجه به نظرات همه شهرستان‌ها و اقشار رخ خواهد داد. در این شرایط باید به این جریان که همه از معتمدین جریان انقلابی هستند امیدوار باشیم و اعتماد کنیم.

طنین نوای اتحاد در جریان انقلابی مهم‌ترین صدایی است که این روزها در جامعه سیاسی کشور شنیده می‌شود. صدایی آن‌قدر بلند که فریادهای تخریبی علیه جبهه مردمی نیروهای انقلاب چونان خارهای مسیر حرکتی مهم، کمتر توجهی را به خود جلب می‌کند؛ اما آنچه این روزها به شدت نیاز آن در بدنه نیروهای انقلاب احساس می‌شود سخنان تبیینی در راه این اتحاد است. از این رهگذر این نوشتار در تلاش است تا برخی از نکات قابل‌تأمل در این فضا را با خوانندگان در میان بگذارد.

یکم: این جبهه یک جریان تمامیت‌خواه نیست که بنا داشته باشد توان نیروهای انقلاب را در چارچوب خویش محصور نماید. بلکه در تلاش است تا با ارائه یک مسیر حرکت راه را برای رسیدن به اتحاد در بین نیروهای انقلاب هموار نماید. به دیگر سخن در این حرکت بناست تا از هدررفت انرژی نیروهای انقلاب و اتلاف آن در مسیرهای موازی جلوگیری شود تا هر توانی که وجود دارد به جای آنکه در جوی‌های متعدد جریان داشته باشد در یک رود اصلی ریخته شود.

دوم: این جبهه از خودش سخن می‌گوید و نه به نمایندگی از کاندیداهای احتمالی، این به آن معنی است که این جبهه با ارائه سازوکاری نوین بنا دارد تا با یک اجماع حداکثری به کاندیدای واحد برسد. از این رهگذر هیچ تعهدی وجود ندارد که درنهایت یک کاندیدا در عرصه رقابت‌ها باقی بماند، اما این تعهد را دارد که خود به کاندیدای واحد برسد و به گونه‌ای با رعایت همۀ جوانب امر این اتفاق رقم بخورد که باقی کاندیداها به آن تمکین کنند و درصورتی‌که بنا به تمکین نداشته باشند از سوی جمع کثیری از نیروهای انقلاب به حاشیه رانده شوند.

سوم: این جبهه بنا دارد تا همه کاندیداهایی که در عرصه رقابت‌ها حضور دارند را رصد کند تا از بین آنها در یک سازوکار مشخص، کاندیدای نهایی را مشخص کند. لذا هر فرد توانمندی در عرصه رقابت‌ها که پایبند به ارزش‌های انقلاب باشد و مخالف لیبرالیسم در فرهنگ، کاپیتالیسم در اقتصاد، سازش‌کاری در سیاست خارجی و ساختارشکنی در سیاست داخلی باشد، امکان برگزیده شدن از سوی این جمع نخبگانی را دارا می‌باشد.

چهارم: افراد حاضر در این جبهه به نمایندگی از نیروهای انقلاب در سراسر کشور بایستی نسبت به تکرار تجارب گذشته هوشیار باشند. تجاربی که در دوره‌های اخیر منجر به پخش شدن آرا نیروهای انقلاب در سبدهای گوناگون گردیده و سبب شد که یک کاندیدا با حداقل ممکن برگزیده شود. دو دیگر اینکه توجه عمیقی نسبت به مطالبات حقیقی بدنه اجتماع در خصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته باشند و برنامه صریح خود را برای کاهش آلام موجود در فضای اجتماعی و اقتصادی را ارائه دهند. ثالثاً بر ادبیاتی تمرکز داشته باشند که از سبد رأی رئیس‌جمهور مستقر جدا کرده و به سبد رأی این جریان اضافه سازد. از آنجا که آنچه این روزها با آن مواجه هستیم جز حرف‌درمانی و خرید زمان «تقریباً هیچ» منفعت دیگری برای جامعه ندارد، جریان ریزش آرای رئیس‌جمهور مستقر همچنان ادامه خواهد داشت. لذا بایستی به‌جای تخریب نیروهای انقلاب و کاندیداهای احتمالی تلاش برای ارائه راهکارهای منطقی و اجرایی جهت جلب نظر و توجه مردم و آراء آن‌ها صورت گیرد.

پنجم: یکی از مهم‌ترین ادبیات این جبهه رسیدن به کاندیدای واحد است که از یک بنیان فکر قوی برخوردار است. این روزها و با شروع این جریان مهم‌ترین ادبیات به چشم آمده اتحاد است. پیش‌ازاین و در دوره‌های گذشته این‌چنین اتفاقی در اصل موضوع اتحاد وجود نداشت؛ بلکه عده‌ای به دلایل گوناگون از عدم توفیق تا ایدئولوژیک به مخالفت با اصل اتحاد برخواسته بودند.

امروز جمع بسیار کثیری از نیروهای انقلاب در اینکه اتحاد در کسب پیروزی طریقیت بالایی دارد متفق‌القول هستند. از آنجا که پیمایش‌های کنونی حاکی از آن است که کاندیداهای فعلی مطرح شده در عرصه رقابت‌ها هیچ سبد رأی مشترکی با رئیس‌جمهور مستقر ندارند (و با توجه به منش و برنامه‌های ایشان احتمالاً نمی‌توانند داشته باشند!) هر چه رأی را به خود جلب نمایند از یک سبد مشترک رأی با دیگر نیروهای انقلاب کسب کرده‌اند. یک به اضافه یک در علم ریاضیات الزاماً دو خواهد شد، اما در عرصه علوم اجتماعی این‌چنین نخواهد بود. اتحاد و تجمیع آرای دو یا چند نفر در عرصه انتخابات حتماً از جمع جبری آراء آن دو فرد بالاتر خواهد بود. موضوعی که در دوره‌های گذشته به خوبی خود را نشان داده است.

آخر اینکه، این اتفاق به‌عنوان یک خیر در جریان انقلابی در حال وقوع است که شاید نخستین بار باشد که انتخاب کاندیدای اصلح به شیوۀ پائین به بالا و توجه به نظرات همه شهرستان‌ها و اقشار رخ خواهد داد. در این شرایط به نظر می‌رسد که چنانچه بدیلی برای این جبهه نداریم، باید به این جریان که همه از معتمدین جریان انقلابی هستند امیدوار باشیم و اعتماد کنیم.