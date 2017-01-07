زایمان‌ طبیعی در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) شاهرود رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد شاهرود، حسین هراتی پور با اشاره به اینکه بارداری و زایمان طبیعی دو پدیده شگفت انگیز خلقت هستند که باید قدردان این نعمت بزرگ خداوند بود، اظهار داشت: بر اساس بررسیهای انجامشده توسط سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید زیادی بر زایمانهای طبیعی شده است، بر این اساس بیمارستان خاتمالانبیاء(ص) کلاسهای آموزش و مراقبتهای قبل از زایمان را برای هشت جلسه ۹۰ دقیقهای برای مادران و همراهان او با استفاده از ورزشها، کشش و تنفس و ماساژ برای انجام روند بهتر زایمان طبیعی برگزار میکند تا ضمن کمک به این پدیده طبیعی بتواند در ترویج این نوع زایمان در کشور گام مؤثری بردارد.
وی با یادآوری اینکه هدف دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود همراهی هر چه بیشتر با وزارت بهداشت و در راستای سیاستهای این وزارتخانه است، افزود: این بیمارستان در راستای سیاست پیشرفت زایمان طبیعی و ترویج آن طی جلسهای که با پزشکان متخصص زنان و زایمان تشکیل داد مقرر کرد که تمام زایمانهای طبیعی را بهصورت رایگان انجام دهد بدین ترتیب مراجعهکنندگان با خیالی راحت و بدون دغدغههای مالی میتوانند در این بیمارستان زایمان طبیعی انجام دهند.
رئیس بیمارستان خاتمالانبیاء(ص) شاهرود بیان کرد: زایمان با سزارین بهغیر از هزینههای آن دارای عوارض زیادی چون خونریزی، چسبندگیها و دیر برگشت مادر به محیط کار و حتی روند عادی زندگی و تأخیر مادر در برخورد عاطفی با نوزاد و همچنین نیاز به بستری شدن طولانیمدت دارد لذا زایمان طبیعی میتواند همه این مشکلات را کاهش بدهد.
هراتی پور اظهار کرد: زایمان طبیعی دارای مزایایی چون تماس پوست به پوست و چشم به چشم اولیه مادر و نوزاد است که این عمل میتواند در تداوم شیردهی و رابطه مستحکم بین مادر و فرزند نقش مهمی داشته باشد و عوارضی که در زایمان سزارین بهعنوان یک جراحی ماژول وجود دارد در این زایمان بهمراتب کمتر است.
وی در پایان گفت: در بیمارستان خاتمالانبیاء (ص) مراجعهکنندگان میتوانند از زایمانهای طبیعی بیدرد نیز استفاده کنند که امکانات این نوع زایمان هم وجود دارد.
تقریبا ۵۰ درصد زایمانها به شکل طبیعی در کشور انجام میشود که با توجه به شاخصهای جهانی آمار مطلوبی نیست.
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