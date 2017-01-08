محمدرضا ژاله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های فعلی خود در حوزه دوبله عنوان کرد: درگیر دوبله مجموعه مستندی ورزشی برای شبکه مستند هستیم که در آن تیمی دور هم جمع می شوند و با هم به کشورهای مختلف رفته و ورزش می کنند.

وی ادامه داد: این مستند ورزشی با نام «لذت هیجان» با مدیر دوبلاژی اشکان صادقی در حال ضبط است که حدود ۲۰ قسمت دارد که البته در چند فصل دوبله می شود.

این دوبلور و گوینده درباره مشکلات حوزه دوبله بیان کرد: حوزه دوبله چهره‌ها و پیشکسوت‌های فعالی دارد که سال هاست در این عرصه کار می کنند و طبیعتا همه آنها را به عنوان صاحبان این حرفه می شناسند ولی عده ای هم به تازگی وارد این کار شده اند و قابلیت یک صدای خوب را برای این حرفه دارا هستند اما با توجه به فضای بسته ای که در سازمان صداوسیما در این حوزه وجود دارد فعالیت برایشان سخت است.

ژاله یادآور شد: متاسفانه شرایط به سمتی رفته است که شما لاجرم برای کار در دوبله باید به سمت فعالیت های زیرزمینی بروید و این کمی خطرناک است. این حوزه نیاز به توجه بیشتری دارد ولی کسانی که می خواهند از حوزه دوبله حمایت کنند بواسطه هنرجویان، آنتن را پر می کنند. درصورتیکه اگر بنا بر حمایت است، می توان ورکشاپ هایی را برگزار کرد و بعد در آن یک فیلم را به صورت پروژه ای دوبله و بعد بیان کنند که این اثر خروجی آن کارگاه است.

این گوینده داستان درباره حضور افراد غیرحرفه ای در تلویزیون اظهار کرد: گاهی می بینیم افرادی که با کارهای غیرمتعارف از خود کلیپ هایی می سازند و در شبکه های مجازی منتشر می کنند در سازمان صداوسیما حضور پیدا کرده و حتی به عنوان مجری فعالیت می کنند. من می بینم این افراد صرفا به این دلیل که چند میلیون مخاطب در فضای مجازی دارند در سازمان کار می کنند مسلما این درست است که باید از ظرفیت ها استفاده کرد اما ظرفیتی که بر یک سری ارزش ها و اصول استوار باشد.

بازیگر نقش شهید عبدالحسین واحدی در «معمای شاه» درباره مسابقه های گویندگی و دوبله که در سازمان برگزار می شود، اظهار کرد: فکر می کنم هنگام تولید چنین برنامه هایی، تبلیغات کافی صورت نمی گیرد و شاید در نهایت اطرافیان خود برگزارکننده مسابقه در آن شرکت کنند. از طرف دیگر ما هزاران نفر را داریم که پتانسیل های اولیه یک صدای خوب را دارند و چه توجیهی وجود دارد که در حق این افراد اجحافی صورت گیرد.

وی با اشاره به پتانسیل های دوبلورهای فعال و حرفه ای گفت: تلویزیون در سال های اخیر سریال های کره ای و چینی بسیاری پخش کرده است و مردم هم می بینند و فکر می کنم اگر این سریال ها طرفدار دارند صرفا به دلیل دوبله های جذابی است که این آثار دارند و این حرفه باید جدی تر گرفته شود.

ژاله که در حوزه قصه گویی نیز فعال است در این باره نیز یادآور شد: من در یک شبکه اجتماعی هم هر از گاهی قصه هایی را با صدای خودم قرار می دهم و اتفاقا بازدیدهای زیادی هم داشته است و فکر می کنم با این ظرفیت های تکنولوژیک می توان مخاطب امروز را در فضای مجازی به سمت قصه ها و کتاب ها برد.

وی در پایان درباره دیگر فعالیت هایش در حوزه بازیگری نیز بیان کرد: به تازگی در فیلم کوتاه «هفتم» به کارگردانی غزل غلامی که درباره یک ارثیه است، بازی کردم و پیشنهادی هم برای بازی در فیلم نیمه بلند «کمد» داشتم که حامد هاشمی کارگردانی آن را بر عهده دارد.