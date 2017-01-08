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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۱۳

محمدرضا ژاله در گفتگو با مهر:

مردم آثار چینی را برای دوبله‌هایشان دوست دارند/ خطرِ زیرزمینی‌شدن

مردم آثار چینی را برای دوبله‌هایشان دوست دارند/ خطرِ زیرزمینی‌شدن

یک گوینده و دوبلور آثار تلویزیونی معتقدست محبوبیت سریال‌های چینی و کره‌ای به دلیل دوبله خوب آنها به فارسی است.

محمدرضا ژاله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های فعلی خود در حوزه دوبله عنوان کرد: درگیر دوبله مجموعه مستندی ورزشی برای شبکه مستند هستیم که در آن تیمی دور هم جمع می شوند و با هم به کشورهای مختلف رفته و ورزش می کنند.

وی ادامه داد: این مستند ورزشی با نام «لذت هیجان» با مدیر دوبلاژی اشکان صادقی در حال ضبط است که حدود ۲۰ قسمت دارد که البته در چند فصل دوبله می شود.

این دوبلور و گوینده درباره مشکلات حوزه دوبله بیان کرد: حوزه دوبله چهره‌ها و پیشکسوت‌های فعالی دارد که سال هاست در این عرصه کار می کنند و طبیعتا همه آنها را به عنوان صاحبان این حرفه می شناسند ولی عده ای هم به تازگی وارد این کار شده اند و قابلیت یک صدای خوب را برای این حرفه دارا هستند اما با توجه به فضای بسته ای که در سازمان صداوسیما در این حوزه وجود دارد فعالیت برایشان سخت است.

 ژاله یادآور شد: متاسفانه شرایط به سمتی رفته است که شما لاجرم برای کار در دوبله باید به سمت فعالیت های زیرزمینی بروید و این کمی خطرناک است. این حوزه نیاز به توجه بیشتری دارد ولی کسانی که می خواهند از حوزه دوبله حمایت کنند بواسطه هنرجویان، آنتن را پر می کنند. درصورتیکه اگر بنا بر حمایت است، می توان ورکشاپ هایی را برگزار کرد و بعد در آن یک فیلم را به صورت پروژه ای دوبله و بعد بیان کنند که این اثر خروجی آن کارگاه است.

این گوینده داستان درباره حضور افراد غیرحرفه ای در تلویزیون اظهار کرد: گاهی می بینیم افرادی که با کارهای غیرمتعارف از خود کلیپ هایی می سازند و در شبکه های مجازی منتشر می کنند در سازمان صداوسیما حضور پیدا کرده و حتی به عنوان مجری فعالیت می کنند. من می بینم این افراد صرفا به این دلیل که چند میلیون مخاطب در فضای مجازی دارند در سازمان کار می کنند مسلما این درست است که باید از ظرفیت ها استفاده کرد اما ظرفیتی که بر یک سری ارزش ها و اصول استوار باشد.

بازیگر نقش شهید عبدالحسین واحدی در «معمای شاه» درباره مسابقه های گویندگی و دوبله که در سازمان برگزار می شود، اظهار کرد: فکر می کنم هنگام تولید چنین برنامه هایی، تبلیغات کافی صورت نمی گیرد و شاید در نهایت اطرافیان خود برگزارکننده مسابقه در آن شرکت کنند. از طرف دیگر ما هزاران نفر را داریم که پتانسیل های اولیه یک صدای خوب را دارند و چه توجیهی وجود دارد که در حق این افراد اجحافی صورت گیرد.

وی با اشاره به پتانسیل های دوبلورهای فعال و حرفه ای گفت: تلویزیون در سال های اخیر سریال های کره ای و چینی بسیاری پخش کرده است و مردم هم می بینند و فکر می کنم اگر این سریال ها طرفدار دارند صرفا به دلیل دوبله های جذابی است که این آثار دارند و این حرفه باید جدی تر گرفته شود. 

ژاله که در حوزه قصه گویی نیز فعال است در این باره نیز یادآور شد: من در یک شبکه اجتماعی هم هر از گاهی قصه هایی را با صدای خودم قرار می دهم و اتفاقا بازدیدهای زیادی هم داشته است و فکر می کنم با این ظرفیت های تکنولوژیک می توان مخاطب امروز را در فضای مجازی به سمت قصه ها و کتاب ها برد.

وی در پایان درباره دیگر فعالیت هایش در حوزه بازیگری نیز بیان کرد: به تازگی در فیلم کوتاه «هفتم» به کارگردانی غزل غلامی که درباره یک ارثیه است، بازی کردم و پیشنهادی هم برای بازی در فیلم نیمه بلند «کمد» داشتم که حامد هاشمی کارگردانی آن را بر عهده دارد. 

کد مطلب 3870825
عطیه موذن

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    نظرات

    • رضا دریکوندی IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      0 0
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      آقای محمدرضا ژاله صدای فوق‌العاده ای داره،کمتر شنیدم صدایی مثل ایشون باشه
    • صدف محمودزاده IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      0 0
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      استاد محمد رضا ژاله یکی از اسطوره های صدای ایرانه که هر شنونده ای مجذوب صدای دلنشین ایشون میشه و این صدای گرم و صمیمی نوازشگر روح روان شنوندست.به امید اینکه روزی بیاد که این استاد عزیز رو تمام ایران و حتی فرا تر از ایران وایرانی بشناسن و حمایت های همه جانبه شون رو از این استاد بزرگوار وامثال ایشون که باعث رشد و پیشرفت هنر صدای ایران میشه دریغ نکنند .
    • لیلا موسوی IR ۱۷:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      0 0
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      محمدرضا ژاله و صدایش بهترین گزینه برای جذب مردم به سمت داستان است و این صدا نباید نادیده گرفته شود.
    • آرزو شمس IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
      0 0
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      سبک صوت آقای ژاله آرام بخش هست و جای این رو داره که همه بتونن بطور اساسی از شنیدن صوت ایشون لذت ببرند.
    • جواد IR ۰۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
      0 0
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      قطعا در آینده بیشتر از محمدرضا ژاله خواهیم شنید،ایشون جزء اولین کسانی هستند که داستان گویی با این سبک و شیوه رو آغاز کردند و موفق به جذب مخاطب از هر قشر و گروه مخصوصا در فضای مجازی شدند،هنر و مهارت ،حس قوی همراه با صدای جذاب که به دل میشینه،آرزوی موفقیت در تمام زمینه های هنری داریم برای این هنرمند جوان و پرانرژی کشورمون
    • رضوانه IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
      0 0
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      آقای ژاله از نظر بازی و دوبله فوق العاده هستن. صداشون عالیه دلنشین و آرامش بخش . ایشون علاوه برصورت زیبا سیرت زیبا هم دارن. هنرمندی کاملا مردمی و دوست داشتنی .مطمئنا بعد از این بیشتر اسمشون رو در عرصه هنرخواهیم شنید و از سوپراستارهای ایران خواهند شد .با آروزی موفقیت روز افزون برای ایشان🌹🌹
    • محمد IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
      0 0
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      آقای ژاله شما کارت خیلی درست .ایول داری داداش
    • فرزانه IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
      0 0
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      کار بازی شونو نمیدونم ولی صداشون عالیه. آقای ژاله عزیز موفق باشید
    • مریم ولی پور IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      آقای ژاله هنرمند خیلی خوب و باشخصیتی هستن . امیدوارم پله های ترقی رو هرچه سریعتر طی کنن.
    • محمدی IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      آقای محمدرضا ژاله ما شما و کارهاتونو خیلی دوست داریم . همیشه شاد و سلامت و موفق باشید🌹🌹
    • مریم کارآموز IR ۱۷:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۱
      0 0
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      آقای ژاله صدای فوق العاده ای دارن واقعا صداشون خیلی ارام بخش و عالیه
    • صدف عظیمی IR ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
      0 0
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      نمیخام تعریف کنم حقیقتو میگم،راسش من زمان زیادی نیست که باکارای اقای ژاله آشناشدم ولی تو یک کلمه میتونم خلاصه کنم:بی نظیره صداشون،شخصیتشون،بازیگریشون و ازهمه مهم تر حس وعلاقه به کارشون. چه خوب که هنوزم هنرمندواقعی پیدا میشه.موفق باشید

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