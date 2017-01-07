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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۷

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

شرور سابقه‌دار و سارق مسلح جاده‌های دشتی دستگیر شد

شرور سابقه‌دار و سارق مسلح جاده‌های دشتی دستگیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: شرور سابقه‌دار و سارق مسلح جاده‌های دشتی دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی در زمینه مقابله با وقوع جرایم و همچنین افزایش کشفیات جرایم در استان بوشهر داریم و طرح‌های خوبی در دست اجرا است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگری یک شرور سابقه‌دار در شهرستان دشتی خبر داد و اضافه کرد: این فرد شرور با تهدید اسلحه یک دستگاه خودرو را در محور کاکی به خورموج به سرقت برده بود که با تلاش پلیس شناسایی و دستگیر شد.

عباس زاده ادامه داد: در دهمین روز دیماه سال جاری فردی به پلیس مراجعه و از سرقت مسلحانه خودرو خود در زیر پل «مند» به‌وسیله یک دستگاه موتورسیکلت سه ترکه خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع تیم ویژه‌ای از کارآگاهان پلیس آگاهی با تمرکز به روی این پرونده هویت سارق اصلی و سرکرده باند بنام «ع، ز» شناسایی که پس از اقدامات متعدد پلیسی و اطلاعاتی شب گذشته مخفیگاه این شرور در یکی از روستاهای شهرستان دیر شناسایی و محاصره شد.

عباس‌زاده افزود: متهم شرور که به سلاح کلاش مسلح بود قصد مقاومت داشت ولی با سرعت عمل پلیس و شلیک‌های متعدد، متهم دستگیر و یک قبضه اسلحه کلاش به همراه یک تیغه خشاب و ۱۰ تیر فشنگ مربوطه از وی کشف شد.

وی گفت: متهم دستگیر شده ضمن اعتراف به بزه انتسابی، چندین فقره سابقه شرارت و سرقت مسلحانه در سالهای ۹۲ و ۹۳ دارد و تحقیقات در خصوص اعمال مجرمانه این فرد توسط پلیس آگاهی شهرستان دشتی با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.

کد مطلب 3870843

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