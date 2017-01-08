برانکو - کی روش؛ در انتظار پایان راندهای جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، نام «کارلوس کی‌روش» تداعی کننده چهره‌ای خشک، عبوس، جنجالی و مجادله گرا در اذهان عمومی است. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران که در فوتبال ما یاد گرفته حقش را با داد و فریاد احقاق کند. یاد گرفته در فوتبال ایران حق نه دادنی، بلکه گرفتنی است، آن هم با زور و توسل به جنجال و دعوا. نیمکت نشین کهنه کار تیم ملی کشورمان معمولا توانسته به آنچه که خواسته با روش‌های خاص خودش برسد، مگر موارد معدودی که خلاف آن ثابت شود... و یا بهتر است بگوییم مگر موارد معدودی که در مقابل او یک کهنه کار بازی بلد دیگر و البته به ظاهر سر به زیر و ساکت حضور داشته است.

آخرین روزها از اولین فصل سال ۹۵ بود که برای اولین بار، خواسته کی‌روش و یکی از خواسته‌های کلان او توسط فدراسیون تمکین نشد تا اردوی تدارکاتی تیم ملی در ارمنستان لغو شد و چه کسی است که نداند از اصلی ترین عوامل لغو این اردو، جنجال پرفسور سر به زیر و بازی بلد و کهنه کاری مثل برانکو بود.

«برانکو» با علم به این که پشتوانه‌ای غنی و پر شمار از هواداران میلیونی پرسپولیس را در روزهایی حامی خود دارد که فضای مجازی مجال ابراز نظر به تک تک افراد هر جامعه هدفی را به مسئولین دست اندرکاران آن جامعه می‌دهد، با دست زدن آگاهانه به مظلوم نمایی و گماردن خیل هواداران تیمش برابر کی‌روش و متعاقب آن فدراسیون، به خواسته‌اش که در اولویت قرار دادن برنامه‌های تیم باشگاهی‌اش نسبت به تیم ملی بود رسید. به خصوص که خیلی وقت‌ها جو رسانه‌ای ما هم ناخودآگاه تحت تاثیر جو حاکم بر فضای مجازی قرار می‌گیرد و همسو با آن بر مسئولین فوتبالی که افکار عمومی برای شان مهم است هجمه وارد می‌کند.

سرمربی با تجربه پرسپولیس که یکبار در ابتدای فصل با همین حربه حرف خود را به کرسی نشاند و کی روش را نسبت به خواسته‌هایش وادار به عقب نشینی کرد، با به کار گیری همان راهکار در نیم فصل نیز با یک مصاحبه طوفانی هجمه تازه‌ای به سرمربی تیم ملی وارد کرد و البته این بار هم به خواسته خود که حضور بازیکنانش در اردوی آماده سازی تیمش در نیم فصل بودد رسید.

کی‌روش با آن کاراکتر جنجالی و دعوایی‌اش برای دومین بار مغلوب حربه مردی شد که گرچه ساکت و سر به زیر است، اما معمولا هرگاه حرف بزند، جنجالی اساسی در فوتبال ایران راه می‌افتد.

برانکو هم نشان داده که همچون کی‌روش و حتی بهتر از کی‌روش راه و روش گرفتن حقش در فوتبال ایران را بلد است. او هم مثل کی‌روش حقش را به وقتش از فوتبال ایران می‌گیرد اما با شیوه و روش خودش.

کی‌روش هیاهو دارد و برانکو سر به زیر است و ما هم که از قدیم شنیدیم از فردی که سر به تو دارد باید بیشتر از فردی که های و هوی دارد ترسید. برانکوی مظلوم تا به اینجای کار هر بار اراده کرده با روش‌های خاص خودش کی‌روش را به عقب رانده و برتری تاکتیکی‌اش را به بر تاکتیک مربی عصبی تیم ملی به اثبات رسانده است.