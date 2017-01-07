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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان:

۲۵ پروژه ورزشی لرستان برای اجرا به بخش خصوصی واگذار شد

۲۵ پروژه ورزشی لرستان برای اجرا به بخش خصوصی واگذار شد

خرم آباد - مدیر کل ورزش و جوانان لرستان از واگذاری ۲۵ پروژه ورزشی این استان به بخش خصوصی برای اجرا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور پیش از ظهر شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان اظهار داشت: ۲ استخر ورزشی استان در قالب ماده ۲۷ به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی افزود: در بحث واگذاری به بخش خصوصی در قالب ماده ۸۸ نیز ۲۵ پروژه به بخش خصوصی واگذار شده که جز برنامه های معمول اداره کل ورزش و جوانان است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان ادامه داد: با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ پروژه ها فازبندی می شوند و در فاز اول سه پروژه که توجیه اقتصادی داشت مراحل واگذاری شان انجام شد و دو استخر در شهرستان های دورود و ازنا، واگذار شد.

عزیز پور اضافه کرد: امسال نیز ۱۶ یا ۱۷ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی تعریف شده است.

عزیزپور اضافه کرد: در خصوص مجموعه اسب دوانی نیز با صرف ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار توسط بخش خصوصی و خیرین، کار احیای آن صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در خصوص سند مالکیت این مجموعه نیز پیگیری هایی در دست اقدام بوده ولی هنوز سند به نام استان زده نشده ولی پیگیری های لازم نیز در دست انجام است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان گفت: پیگیری برای واگذاری سالن های چند منظوره نیز در دستور کار است.

کد مطلب 3870865

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