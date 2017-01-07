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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۷

فرمانده انتظامی جیرفت:

کارگاه زیر زمینی ساخت متادون تقلبی در جیرفت کشف شد

کارگاه زیر زمینی ساخت متادون تقلبی در جیرفت کشف شد

جیرفت - فرمانده انتظامی جیرفت از کشف یک کارگاه زیرزمینی ساخت متادون تقلبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ماشاالله ملایی گفت: ماموران انتظامی شهرستان جیرفت با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از فعالیت فردی مبنی بر ساخت متادون تقلبی در یک کارگاه زیرزمینی در یکی از روستاهای شهرستان مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی فرد مورد نظر با هماهنگی مقام قضائی وی را طی عملیاتی غافلگیرانه در کارگاهش دستگیر کردند.

ملایی تصریح کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر شد و به همراه متادون های کشف شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی جیرفت به شهروندان توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت های مجرمانه مراتب را در سریع ترین زمان ممکن به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 3870888

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