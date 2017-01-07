کارشناسان پژوهش باید آشنا به علم پیشگیری از اعتیاد باشند

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، علی مویدی در دوره آموزش تخصصی کارشناسان پژوهش شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور که به مدت سه روز در مجموعه فرهنگی شقایق تهران برگزار شد؛ آموزش و ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان در حوزه مربوطه را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: مباحث پژوهشی باید به صورت مستقل در استان‌ها مطرح و به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود.

وی خطاب به کارشناسان افزود: برای رسیدن به سیستم مبارزه‌ای پویا، خلاق و به روز ، راهی جز آموزش کارشناسان در سطوح مختلف نیست، بنابراین تنها راه موفقیت در پیشگیری از اعتیاد اولویت قرار دادن امر آموزش است که اگر توسعه نیابد پاسخگوی نیاز مردم نخواهید بود.

قائم مقام دبیرکل ستاد بیان داشت: کارشناسان پژوهش باید آشنا به علم پیشگیری از اعتیاد و مجهز به مباحث و معلومات روز در این حوزه باشند، چرا که حوزه پیشگیری بین بخشی است.

مویدی بیان داشت: امروزه مبارزه با مواد مخدر آن نگاه مقابله ‌ای و خشک گذشته نیست، بلکه نگاه پیشگیرانه و درمان مدارانه نیز به آن افزوده شده است لذا فردی که در نهاد اجتماعی صاحب علم و نظر است می‌داند که باید در حوزه اعتیاد اهل نظر و پاسخگو باشد.

وی بیان داشت: ارزش برگزاری اینگونه کارگاه‌ها به شناخت کارشناسان از خود کمک می‌کند، در گام بعد نیز می‌بایست مباحث و مطالب روز را آموخت و در حوزه مربوطه به کار گرفت.

مویدی رویکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر را اجتماع محور خواند و گفت: اجتماع محور رویکردی در پیشگیری است که در آن به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی توجه می‌کند. لذا برای رسیدن به این رویکرد مشارکت همه مردم لازم است.

وی در پایان بر نظارت جدی بر روند کارهای پژوهشی، حمایت از همایش های تخصصی در سطح استان ها، تهیه چشم اندار پژوهشی در استان ها در عرصه مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بانک اطلاعاتی در پژوهش‌های این عرصه تاکید کرد.