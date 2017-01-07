مشارکت وب سایت ترجمان با برنامه تلویزیونی جیوه گی

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش از تولید فصل دوم، جیوگی از گروه سردبیری وب‌سایت ترجمان علوم انسانی برای همکاری با این برنامه دعوت کرد. «میز ترجمان» نتیجه این همکاری و مشارکت است. این بخش از برنامه جیوه گی از این پس هر هفته تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت.

موضوع اولین هفته این برنامه «نسل» بود. سردبیر و جانشین سردبیر ترجمان در اولین حضورش در جیوگی دربارۀ معناهای متفاوت مفهوم نسل در کشورهای مختلف گزارشی کوتاه ارائه کرد.

جیوگی برنامه‌ای گفت‌وگومحور است که از شنبه تا چهارشنبه، از شبکۀ دوم سیما، پخش می‌شود. این برنامه با نگاهی متفاوت ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائل روزمرۀ مردم را در فضایی پویا و تعاملی طرح می‌کند. جیوگی می‌کوشد با بهره‌گیری از صاحب‌نظران حوزۀ فکر و اندیشه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را بیان کند.