حقوق وزراي دولت نهم 75 درصد كاهش يافته است / دولت وامدار هيچ گروه سياسي نيست

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر كامران باقري لنكراني شب گذشته در جمع دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران به موفقيت هاي دولت نهم در مدت يك سال گذشته گفت: سال گذشته تغييري در دولت بوجود آمد و دكتر احمدي نژاد با راي بالاي مردم انتخاب شد در حالي كه هيچ گروه سياسي مطرحي در كشور از وي حمايت نكرده بود و موجب شد دولت وامدار هيچ گروه سياسي نباشد.

وي افزود : اگر مقداري به گذشته بر گرديم متوجه مي شويم در شرايطي اين راي بدست آمد كه نگاه به مسئولين و كساني كه اين مناصب را انتخاب مي كنند افرادي با حقوق مناسب و منازل شيك و بهترين مكان ها بودند. به طوري كه در يكي از اتاق هاي وزراي سال هاي گذشته 100 ميليون تومان هزينه تعويض دكوراسيون شده بود و يكي از مديران شركت هاي دولتي تا 15 ميليون تومان حقوق دريافت مي كرد. در نظام بانكي كشور 5 درصد افراد به دليل رانت ها بيش از 70 درصد وام و به خصوص وام هاي بالاي يك ميليارد تومان دريافت مي كردند، اما اكنون هيچ مسئولي جرات ندارد در اتاق خود را بسته نگه دارد.

وزير بهداشت ياد آور شد : تئوري غلط اقتصادي كه بهره بانك ها را بايد بالا برد امروز از ميان رفته و مشاهده مي شود، مي توان اين بهره را پايين آورد. عزم دولت نيز در تك رقمي كردن بهره بانك ها است. از نظر عدم آلودگي به فساد اداري در 8 سال گذشته دائما رتبه ها در بانك جهاني تنزل پيدا مي كرد اما بر اساس آمار اين بانك، رتبه ما 11 پله صعود داشت كه اين نشان دهده كاهش فساد اداري در كشور است.

وي خاطر نشان كرد : تا كنون هيچ رييس جمهوري نبوده كه در 175 شهر به طور مستقيم حضور پيدا كرده و نامه هاي مردم را بگيرد و براي آن دستور صادر كند. دولت هاي گذشته در فضاي در بسته حركت كردند اما امروز به فضاي ديگري رسيده ايم. امسال در اجلاس منطقه اي سازمان بهداشت جهاني و حضور وزراي بهداشت منطقه مديترانه شرقي اين مسئله مطرح شد كه احمدي نژاد به مردم منطقه عزت داده است.

وي اظهار داشت : در كنار تغيير رويكرد مديريت، توقعات نيز افزايش يافته است. يكي از محافظين وزراي سابق مي گفت نامه هاي دريافتي از مردم دور ريخته مي شد اما تا كنون در دولت نهم 220 هزار نامه تنها در يكي از استان ها مورد بررسي قرار گرفته است و از مجموع نامه ها 12 هزار نامه توسط رييس جمهور دستور داده شده است. بازگشت به آرمان ها سال هاي انقلاب در اين دولت اتفاق افتاده است و با اينكه نسبت به اين ارزش ها فاصله گرفته ايم اما بايد به سختي به اين راه بازگرديم.

به گزارش مهر، لنكراني با انتقاد از انجام برخي پروژه هاي ملي تجملي و هزينه بر، انتقال شركت هاي شهرهاي ديگر به شهرهاي مبدا را به عنوان يكي از حركت هاي مثبت دولت فعلي بر شمرد و گفت : به جاي اينكه به خوابگاه سازي پرداخته شود، بسياري از دفاتر شركت ها در نقاط گران قيمت تهران داير مي شدند.