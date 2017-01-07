افزایش مجموع اعتبارات استان بوشهر در بودجه سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر شنبه در آئین تجلیل از کشاوزران نمونه استان بوشهر اظهار داشت: اعتبارات استان بوشهر مانند دیگر استان‌ها با افزایش خوبی روبرو بوده است و شاهد افزایش ۹.۵ درصدی مجموع اعتبارات استان در لایحه بودجه سال آینده هستیم.

وی با اشاره به اینکه اسم و نوع اعتبارات مهم نیست بلکه جذب اعتبارات بیشتر مهم است، اضافه کرد: سال گذشته چهار و ۶۰۰ میلیارد ریال از ردیف اعتبارات ملی جذب شد و کارهای خوبی در این اعتبارات صورت گرفته است.

استاندار بوشهر همچنین از افزایش سه برابری اعتبارات عوارض ارزش افزوده و آلایندگی در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته ۳۹۰ میلیارد تومان در این بخش جذب شد.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های مهمی از محل این اعتبارات از جمله طرح آبخیزداری جم و جاده بوشهر - دیر اشاره کرد و افزود: پیگیری مطالبات مردم را به صورت ویژه در دستور کار داریم و مردم نیز در هنگام حضور مسئولان با رعایت آداب و به صورت مناسبی مطالبات خود را مطرح می‌کنند.

سالاری با اشاره به اینکه هرگونه مطالبه‌گری و پیگیری خواسته‌های مردم باید در فضای تعامل انجام شود، ادامه داد: بدون تعامل و با حرف‌های نامناسب نمی‌توان کسی را وادار به تعامل کرد.

وی در ادامه به برخی از مشکلات کشاورزان استان بوشهر در سال جاری اشاره کرد و افزود: فروش محصولات از جمله گوجه فرنگی یکی از مشکلات کشاورزان استان است که باید راهکارهای اساسی از جمله اصلاح الگوی کشت انجام شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه باید الگوی کشت به صورت هماهنگ در کشور اجرا شود، گفت: اجرای الگوی کشت در یک استان به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند و باید به صورت هماهنگ انجام شود.

وی در ادامه به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در زمینه پرورش آبزیان اشاره کرد و ادامه داد: کامل‌ترین زنجیره پروش میگوی کشور در استان بوشهر است و باید زمینه ساماندهی و افزایش بهره‌وری در این بخش فراهم شود.

