محمود محمدی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری اولین المپیاد بزرگ فرهنگی ورزشی در شهرستان عسلویه خبر داد و اظهار داشت: تلاش داریم تا زمینه توسعه ورزش در شهرستان فراهم شود.

وی اضافه کرد: المپیاد بزرگ فرهنگی ورزشی شهرستان عسلویه در بهمن ماه سال جاری و به مناسبت دهه فرخنده فجر و با شعار ورزش شادی وامید توسط این هیئت با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان برگزار می گردد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان عسلویه افزود: این المپیاد در قالب ۱۶ رشته ورزشی و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.

وی مهمترین رشته های ورزشی این المپیاد را شامل دارگب، تیله، جشن بادبادک‌ها، فوتبال ساحلی، تنیس روی میز، اسکیت، کاراته، طناب کشی، بازی گل فنی خانوادگی، دارت، آمادگی جسمانی، پرس سینه و دوچرخه سواری دانست.