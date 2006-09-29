به گزارش خبرگزاري مهر، اين نمايش را روح اله جعفري از اعضا انجمن صنفي روزنامه نگاران كارگرداني كرده و در آن سه عضو ديگر انجمن شامل صادق خاموشي (بازيگر و مدير توليد)، افروز مقيمي (عكاس و طراح نور) و آرش عليمحمدي فعاليت و همكاري دارند.

كميته خبرنگاران هنري انجمن صنفي روزنامه نگاران پس از پايان اجراي نمايش مذكور در ساعت 45/20 دقيقه به نقد و بررسي نمايش خواهند پرداخت. در اين جلسه جمشيد صداقت نژاد، محمد بهرامي و مصطفي محمودي به عنوان كارشناس و منتقد صحبت مي كنند.

"شهادت خواني انسان هاي سرگشته ..." با زباني مدرن و استفاده از شيوه هاي هنر مفهومي (پرفورمنس آرت) واقعه عاشورا بيان مي كند. اعضا محترم انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران براي دريافت بليت رايگان اين نمايش مي توانند به دبيرخانه انجمن مراجعه كنند.