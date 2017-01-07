هنرمند ممتاز ذوق خدادادی را در مسیر الهی قرار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در مراسم اختتامیه پنجمین دوسالانه تذهیب‌های قرآنی که با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ در حرم مطهر رضوی صبح شنبه برگزار شد، با اشاره به این که هنر اسلامی ماندگار و فنا ناپذیر است، اظهار کرد: در جهان هستی همه چیز فانی است و تنها باقیات، آن است که با خدا و اهل بیت(ع) مرتبط باشد و خداوند این موضوع را در سوره رحمان به روشنی بیان داشته است.

وی افزود: آثار هنری که با دستان یک هنرمند خلق می شود برای بشریت باقی می ماند و اگر این هنر اسلامی و در مسیر پروردگار باشد، مایه تقرب و نزدیکی آن هنرمند به ذات احدیت و درگاه الهی است.

وی خاطر نشان کرد: هنرمندی ممتاز است که ذوق خدادادی را در اختیار مسیر الهی قرار دهد و با معنویت آثاری را بی آفریند که هم ارزش هنری و هم ارزش معنوی داشته باشد.

وی تاکید کرد: هنرمندانی که در تذهیب های قرآنی از ظرفیت و توان خود بهره برده اند قطعا اثری ماندگار از خود به جای گذاشته اند و توفیق یافته اند تا یک مفهوم دینی را با هنر در دل مخاطب خود به یادگار، ماندگار کنند.