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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی:

هنرمند ممتاز ذوق خدادادی را در مسیر الهی قرار می دهد

هنرمند ممتاز ذوق خدادادی را در مسیر الهی قرار می دهد

مشهد ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: هنرمندی ممتاز است که ذوق خدادادی را در اختیار مسیر الهی قرار دهد و با معنویت آثاری را بیافریند که هم ارزش هنری و هم ارزش معنوی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در مراسم اختتامیه پنجمین دوسالانه تذهیب‌های قرآنی که با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی فرهنگ در حرم مطهر رضوی صبح شنبه برگزار شد، با اشاره به این که هنر اسلامی ماندگار و فنا ناپذیر است، اظهار کرد: در جهان هستی همه چیز فانی است و تنها باقیات، آن است که با خدا و اهل بیت(ع) مرتبط باشد و خداوند این موضوع را در سوره رحمان به روشنی بیان داشته است.

وی افزود: آثار هنری که با دستان یک هنرمند خلق می شود برای بشریت باقی می ماند و اگر این هنر اسلامی و در مسیر پروردگار باشد، مایه تقرب و نزدیکی آن هنرمند به ذات احدیت و درگاه الهی است.

وی خاطر نشان کرد: هنرمندی ممتاز است که ذوق خدادادی را در اختیار مسیر الهی قرار دهد و با معنویت آثاری را بی آفریند که هم ارزش هنری و هم ارزش معنوی داشته باشد.

وی تاکید کرد: هنرمندانی که در تذهیب های قرآنی از ظرفیت و توان خود بهره برده اند قطعا اثری ماندگار از خود به جای گذاشته اند و توفیق یافته اند تا یک مفهوم دینی را با هنر در دل مخاطب خود به یادگار، ماندگار کنند.

کد مطلب 3870912

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