اختصاص ۱۳ میلیارد تومان به دهکده تفریحی کرج/لزوم توسعه کمربند سبز

محمدرضا زین‌العابدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دهکده تفریحی کرج در ابتدای جاده گردشگری آتشگاه واقع‌شده است، اظهار کرد: پُلی نیز بر رودخانه دلمبر ساخته‌شده است.

وی به وجود یک هزار هکتار اراضی در شمال کرج اشاره کرد که ۴۰۰ هکتارش به پروژه جنگل‌کاری اختصاص‌یافته است و ابراز امیدواری کرد که این پروژه تا هفته درختکاری و نهایتاً فروردین‌ماه اینده به پایان برسد.

زین‌العابدین هدف از اجرای پروژه جنگل‌کاری را توسعه فضای سبز، جلوگیری از تعارضات ساختمانی و ایجاد منطقه گردشگری و تفرجگاهی اعلام کرد و از استقبال شهروندان از این پروژه خبر داد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرج با اعلام اینکه در بودجه سال آینده شهرداری کرج برای ۶۰۰ هکتار باقی‌مانده بودجه در نظر گرفته‌شده است، گفت: شورای شهر با اختصاص اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی به پروژه دهکده تفریحی کرج خواستار ایجاد کمربند سبز در این کلان‌شهر شده است.

زین‌العابدین با اشاره به اینکه ۱۰ میلیارد تومان برای پروژه جنگل‌کاری در نظر گرفته‌شده است گفت: سه میلیارد تومان باقیمانده نیز برای اجرای پروژه‌های پردیس نور، ایستگاه کوهستان و آبشار اختصاص‌یافته است.

وی بابیان اینکه در دهکده تفریحی کرج جاده‌های پیاده‌روی تعبیه‌شده است، گفت: این منطقه با دارا بودن صخره و تپه مستعد ورزش است که با استقبال خوب شهروندان مواجه می‌شود.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرج با تأکید بر اینکه عملیات اجرایی ایجاد فضای سبز در منطقه خط چهار حصار آغازشده است، گفت: طبق قانون اراضی پیرامون شهر برای ایجاد کمربند سبز باید به شهرداری تحویل داده شود.

زین‌العابدین در بخش دیگری با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز در کلان‌شهر کرج از حد استاندارد پایین‌تر است، گفت: طبق استانداردهای موجود سرانه فضای سبز باید ۱۸ متر باشد که این مهم در کرج ۱۳ متر است.

وی تأکید کرد: با افتتاح پروژه جنگل‌کاری دو متر به سرانه فضای سبز در کرج اضافه و مجموع سرانه به ۱۵ مترمی رسد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرج در بخش دیگری با اشاره به کمبود منابع آبی، گفت: با همکاری دانشکده پردیس کشاورزی کرج گونه‌های مقاوم و کم آب تعیین و در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است.