بروز دو مشکل همزمان برای لوپن

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که «مارین لوپن» رهبر حزب جبهه ملی فرانسه یکی از گزینه های مهم انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه محسوب می شود دو مشکل بزرگ برای وی رخ داده است؛ یکی تحقیقات پلیس در مورد فساد مالی در جبهه ملی و دیگری تردید حامیان مالی درباره موفقیت لوپن در انتخابات پیش رو.

بزینس اینسایدر در این رابطه می نویسد: پلیس فرانسه تحقیقات جدیدی را در مورد فساد مالی جبهه ملی آغاز کرده است. این تحقیقات جدید بدنبال انتشار اخباری درباره تلاش مارین لوپن برای فراهم کردن پول برای انجام رقابت های انتخاباتی انجام می شوند.

این وضعیت در حالی است که پیشتر این حزب با اتهاماتی درباره نحوه تامین حقوق کارکنان خود مواجه شده بود.

از سوی دیگر روزنامه فایننشال تایمز امروز شنبه در گزارشی از تردید حامیان مالی در سرمایه گذاری بر روی حزب جبهه ملی و حمایت از آن در انتخابات ۲۰۱۷ خبر داد.

اگر لوپن نتواند برای رقابت های انتخاباتی منابع مالی بدست بیاورد، ادامه فعالیت های انتخاباتی وی با مشکل مواجه می شود.

این وضعیت در حالی است که برخی کارشناسان با اشاره به تحولات اخیر جهان امکان موفقیت لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرنسه را زیاد می دانند.

خارج کردن فرانسه از اتحادیه اروپا (فرگزیت) یکی از شعارهای اصلی لوپن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور است.