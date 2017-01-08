گزارش مجلس ابتر ماند/ کمیته حل مشکلات مسکن مهر تشکیل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در مهرماه سالجاری گزارشی از عملکرد دولت در اجرای طرح مسکن مهر ارائه داد که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش ۱۳ پیشنهاد و راهکار جهت حل مشکلات طرح مسکن مهر ارائه شده بود و در بند ۳ این گزارش هم دولت موظف شده بود که برای تسریع در اتمام پروژه ها و حل و فصل مشکلات ناشی از فراهم نبودن امکانات زیربنایی و روبنایی، کمیته ای را جهت هماهنگی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با عضویت کلیه دستگاه‌های مرتبط (وزارت‌خانه های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه) تشکیل دهد.

ناگفته نماند که مجلس شورای اسلامی محدودیت زمانی برای تشکیل کمیته هماهنگی در نظرگرفت و براساس برنامه قرار بود یک ماه پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰، این کمیته فعالیت خود را آغاز کند اما اظهارات چند روز پیش قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر مبنی بر ضرورت تشکیل کمیته بررسی مشکلات مسکن مهر با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط نشان می دهد که این کمیته هنوز تشکیل نشده و مسیر حرکت مسکن مهر همچنان کند است.

در همین ارتباط رییس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس هم اکنون درگیر بررسی برنامه توسعه ششم هستند، گفت: مجلس، تشکیل این کمیته را طی دوهفته آینده و پس از اتمام بررسی های برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار می دهد.

داوود محمدی افزود: براساس برنامه قرار بود که کمیته ای با حضور معاون اول رییس جمهور و وزرای زیربط با محوریت وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکلات مسکن مهر تشکیل شود.

وی تصریح کرد : علاوه بر معاون اول رییس جمهور و وزیرراه و شهرسازی، وزیر بهداشت و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر نیرو هم باید در کمیته مذکور حضور داشته باشند و کمیسیون اصل ۹۰ هم برفعالیت این کمیته نظارت می کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: باتوجه به اینکه برنامه ششم توسعه در مجلس در دست بررسی قرار دارد، پیگیری ویژه ای برای تشکیل کمیته مذکور انجام نشده است اما مجلس طی دوهفته آینده این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

به گفته محمدی، براساس برنامه، این کمیته باید حداکثر یک ماه پس از ارائه گزارش کمیسیون اصل ۹۰، تشکیل می شد و هم اکنون حدود سه ماه از این موضوع می گذرد. رییس کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: این کمیته باید پیگیر واحدهای واگذار نشده و همچنین مشکلات موجود در تحویل و ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر باشد.

به این توصیف به نظر می رسد علیرغم وعده های متعدد مبنی بر تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر، اقدام و پیگیری لازم از سوی مجلس و همچنین دولت برای اتمام مسکن مهر و حل مشکلات آن وجود ندارد به عبارت دیگر نه دولت براساس برنامه اقدام به هماهنگی دستگاه های زیربط کرده و نه مجلس بر روند تشکیل این کمیته نظارت کافی داشته است.