خودروهای مسافرکش برای اربعین سال آینده باید ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبداله نظرپور صبح امروز در جلسه ستاد اربعین خوزستان اظهار کرد: برای اعزام بهتر زائران در سال آینده باید ساماندهی تجمع خودروهای مسافرکش در پایانه ها، ساخت دو پست کنترلی (پاسگاه انتظامی) و اسکان و سازماندهی نیروهای کمکی را مورد توجه ویژه ای قرار دهیم.

وی افزود: استقرار امکانات و تجهیزات در مرزها، ساماندهی خودروهای پارک شده در کنار مواکب، انسداد مرز از طرفین پایانه ها (فکه تا صوبله) برای جلوگیری از ترددهای غیرمجاز در ایامی که مرز تعطیل بود چند بار کامیون های حمل بار خود را به مرز اعزام کرده بود از جمله مشکلاتی است که باید برای رفع آن همت شود.

نظر پور بیان کرد: مسئولان و متولیان امر برای خدمت رسانی های ایام اربعین در خاک عراق از سه ماه قبل کارهای لازم را انجام دهند تا هنگام ایام اربعین با مشکلی مواجه نشویم.

حجت الاسلام موسوی رئیس ستاد عتبات و عالیات خوزستان اظهار کرد: صدور دستورالعملی برای عوامل مستقر در مرزها، برگزاری کارگاه های آموزشی بسیار برای مواکب و استقرار دو قرارگاه در پایانه ها از جمله کارهای انجام شده در اربعین امسال بود.

وی افزود: جذب اقلام عمده پشتیبانی از خیران ( یکی از خیران ۵۰ تریلر آب معدنی اهدا کرده بود) یکی از کارهای کمیته پشتیبانی ستاد اربعین در سال جاری بود.

موسوی بیان کرد: توزیع روزی ۲۰۰ قرص نان بین مواکب، فعالیت ۶ باب نانوایی سیار ۲۴ ساعته، اهدای بالای ۳۰ تن میوه در پشتیبانی از مرز مهران نیز از دیگر کارهای انجام شده کمیته پشتیبانی بود.

مسئول ستاد عتبات عالیات خوزستان با اشاره به لزوم اعلام محاسن و معایب کمیته پشتیبانی برای خدمات رسانی زائران خواستار شد: باید اراضی مورد نیاز خدمت رسانی را به افراد واگذار کرد تا دیگر هر ساله شاهد داربست های موقت نباشیم. همچنین مواکب را باید شناسنامه دار کرد. سال آینده پیگیر این هستیم که آب معدنی لیوانی شود که این تجربه را در مرز مهران استان ایلام شاهد بودیم.