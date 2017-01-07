پایگاه هواناجا در خوزستان باید احداث شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا اسحاقی ظهر امروز در نشست اربعین استان خوزستان اظهار کرد: در عمل واقعیت امر این است که جمعیت مشتاق زیارت اهل بیت(ع) و با توانمندی های مختلف به لحاظ جسمی در شرایط خیلی به خوبی مدیریت شد.

وی افزود: تسهیل رفت و آمد زائران، جلوگیری از هرگونه تلفات انسانی در طول مسیر و یا هنگام انتقال از مرز، سهولت و دقت در تردد افراد، شناسایی دقیق در ورود به کشور، قانونمند کردن حداکثری خروج از کشور، انعطاف پذیری و اخذ تصمیم متناسب با شرایط از جمله کارهای انجام شده در ایام اربعین بود.

سردار اسحاقی با اشاره به اینکه چند مسئله تاثیر مستقیم بر موضوع اربعین دارد و این دومین جلسه برای اربعین سال آینده است که نشان از عمق برنامه ریزی ها دارد، گفت: باید به طرح جامع اربعین توجه بسیاری داشته باشیم که تهیه آن باید جزو مصوبات ستاد اربعین استان باشد.

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: تکمیل پارکینگ های ۱۰۰ هکتاری، تعیین و پیش بینی لاین مختص ایاب و ذهاب خودروهای مجاز تردد به پایانه، تکمیل پاکسازی منطقه چذابه از مهمات باقی مانده از زمان جنگ، تأمین آب شرب پایدار در چذابه و تعریض پل بستان باید برای خدمات رسانی سال آینده در دستور کار قرار بدهیم.

سردار اسحاقی با اشاره به پیش بینی افزایش تعداد زائران اربعین در سال آینده بیان کرد: ایمن سازی قطعه غرب حمیدیه تا چذابه، احداث قرارگاه اربعین در هر دو پایانه مرزی، احداث پایگاه هواناجا در استان که می تواند در اربعین خدمات خوبی را ارائه دهد، ساماندهی خوراک های نذری (کوچک کردن ظروف) و ثبت نام زائران در سامانه سماح از هم اکنون را نیز باید برای سال آینده مدنظر قرار دهیم.

وی عنوان کرد: احداث سامانه منع خروج افراد از کشور در پایانه ها، آموزش قوانین سختگیرانه عراق در ارتباط با خروج غیرقانونی از مرز و یا همراه داشتن مواد مخدر با همت اصحاب رسانه، ساماندهی و تجمیع مواکب با حذف مواکب دولتی و بانک ها که باید به پشتیبانی از مواکب بپردازند را نیز باید در دستور کار قرار بدهیم.